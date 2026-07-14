توهین جنجالی هواداران اسپانیایی به امباپه

به گزارش ایلنا، فضای پیش از دیدار فرانسه و اسپانیا در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ با حاشیه‌ای جنجالی همراه شد و گروهی از هواداران اسپانیایی حاضر در مرکز مادرید، شعارهای توهین‌آمیزی علیه کیلیان امباپه سر دادند.

در منطقه هواداری مستقر در میدان کولون، برخی تماشاگران هنگام پخش تصاویر مربوط به کاپیتان فرانسه، با استفاده از الفاظ توهین‌آمیز به او حمله کردند. سرود ملی فرانسه نیز در این محل با سوت و تمسخر بخشی از جمعیت همراه شد.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که امباپه یکی از مهم‌ترین بازیکنان فرانسه در جام جهانی ۲۰۲۶ بوده و نقش تعیین‌کننده‌ای در صعود تیمش به نیمه‌نهایی داشته است. با این حال، رابطه او با بخشی از هواداران فوتبال اسپانیا همچنان پرتنش است.

بخشی از این انتقادات به عملکرد امباپه در رئال مادرید بازمی‌گردد. با وجود آمار گلزنی قابل توجه، ناکامی این تیم در کسب جام در فصل گذشته باعث شد برخی هواداران، ستاره فرانسوی را نیز در نتایج ضعیف تیم مقصر بدانند.

کریستف دوگاری، ملی‌پوش سابق فرانسه، در واکنش به انتقادات مطرح‌شده علیه امباپه گفت: «این حرف‌ها احمقانه است. آیا کسانی که درباره امباپه صحبت می‌کنند، واقعاً به ورزشگاه می‌روند و بازی‌ها را می‌بینند؟ بازیکنی که ۴۲ گل در ۴۴ مسابقه زده، نمی‌تواند عامل اصلی ناکامی رئال مادرید معرفی شود.»

حمله لفظی به امباپه، ساعاتی پیش از یکی از مهم‌ترین مسابقات جام جهانی، بار دیگر فضای متشنج میان دو تیم و هوادارانشان را افزایش داد؛ دیداری که علاوه بر حساسیت فنی، از جنبه روانی نیز به‌شدت تحت تأثیر حاشیه‌های بیرون زمین قرار گرفته است.

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