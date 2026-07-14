ادای احترام فرانسه و اسپانیا به قربانیان حمله نیس

به گزارش ایلنا، این مراسم در دالاس و پیش از شروع مسابقه برگزار شد و فضای احساسی ویژه‌ای در ورزشگاه ایجاد کرد. درخواست برگزاری یک دقیقه سکوت از سوی اریک سیوتی، از چهره‌های سیاسی نیس، مطرح شده بود و فدراسیون فوتبال فرانسه نیز از آن حمایت کرد.

سیوتی پیش‌تر از جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، خواسته بود این مراسم به عنوان نشانه‌ای از همبستگی خانواده فوتبال با قربانیان تروریسم و خانواده‌های آنها برگزار شود. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و امانوئل ماکرون نیز پیش از نیمه‌نهایی از برگزاری آن خبر داد.

حمله تروریستی نیس در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶ رخ داد؛ زمانی که یک کامیون به جمعیت حاضر در بلوار پرومناد دز آنگله زد. در این حادثه ۸۶ نفر جان باختند و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شدند.

همزمان با دهمین سالگرد این حمله، مراسمی نیز در میدان ماسنای نیس برگزار شد و امانوئل ماکرون در آن حضور یافت. برنامه‌های یادبود با نمایش پهپادی در این شهر ادامه پیدا کرد.

یک دقیقه سکوت پیش از دیدار فرانسه و اسپانیا، لحظه‌ای فراتر از فوتبال بود؛ ادای احترامی مشترک به قربانیان یکی از تلخ‌ترین حوادث تاریخ معاصر فرانسه.

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