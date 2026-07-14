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رونمایی ویژه اتلتیکومادرید از خرید از خرید دانمارکی

رونمایی ویژه اتلتیکومادرید از خرید از خرید دانمارکی
کد خبر : 1813391
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مورتن هیولمند، خرید جدید اتلتیکو مادرید، پس از پیوستن به تمرینات پیش‌فصل این تیم، خیلی زود با هم‌تیمی‌هایش هماهنگ شد و در یک تورنمنت درون‌تیمی، نخستین موفقیت خود را با پیراهن تیم جدیدش تجربه کرد.

به گزارش ایلنا، دیگو سیمئونه از روز دوشنبه کار با مورتن هیولمند را در تمرینات پیش‌فصل اتلتیکو مادرید آغاز کرده است. این هافبک دانمارکی که با قراردادی به ارزش ۴۰ میلیون یورو به اضافه ۵ میلیون یورو پاداش از اسپورتینگ لیسبون به جمع قرمزوسفیدهای مادرید اضافه شد، در نخستین جلسه تمرینی به دلیل مسائل شخصی غایب بود، اما از روز دوم در کنار سایر بازیکنان قرار گرفت.

هیولمند خیلی زود با فضای جدید تیم سازگار شد و در جریان یک تورنمنت کوچک درون‌تیمی، در ترکیب تیم قهرمان قرار گرفت. عملکرد او در این تمرینات مورد توجه قرار گرفت و نشان داد با آمادگی و انگیزه بالایی به مادرید آمده است.

اتلتیکو مادرید پس از پایان این تورنمنت، تصویری از بازیکنان تیم برنده منتشر کرد که در آن نام‌هایی مانند سالوادور اسکویول، رابین لو نورماند، پابلو باریوس، آدمولا لوکمن، خاوی بونیار، متئو روگری، رودریگو مندوزا، داوید هانکو و مورتن هیولمند دیده می‌شد.

هیولمند در دوران حضور خود در اسپورتینگ لیسبون، دو بار قهرمان لیگ پرتغال شد و یک عنوان قهرمانی جام حذفی این کشور را نیز به دست آورد. او حالا قرار است یکی از مهره‌های مهم سیمئونه برای تقویت خط میانی اتلتیکو در فصل جدید باشد.

شروع موفق این بازیکن در تمرینات، نشانه‌ای امیدوارکننده برای اتلتیکو مادرید محسوب می‌شود؛ تیمی که با جذب هیولمند به دنبال افزایش قدرت، جنگندگی و کیفیت فنی در میانه میدان است.

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