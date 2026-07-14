به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس آرژانتین و انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، جیمی کاراگر، مدافع سابق لیورپول و کارشناس فوتبال، درباره مهم‌ترین چالش سه‌شیرها صحبت کرد؛ چالشی به نام لیونل مسی.

کاراگر در تحلیل این مسابقه گفت: «درباره مسی چیز جدیدی وجود ندارد. او نزدیک به ۲۰ سال است که در بالاترین سطح فوتبال بازی می‌کند و هنوز هیچ‌کس نتوانسته راه واقعی برای متوقف کردنش پیدا کند.»

او معتقد است تمرکز صرف روی مهار فردی مسی، راه‌حل مناسبی نیست و انگلیس باید نگاه تاکتیکی گسترده‌تری به این مسابقه داشته باشد.

کاراگر توضیح داد: «موضوع این نیست که مدافع چپ انگلیس تمام مسابقه سایه به سایه مسی حرکت کند. باید از لحظاتی استفاده کرد که آرژانتین توپ را از دست می‌دهد. در آن شرایط، آنها عملاً با ۹ بازیکن دفاع می‌کنند و این می‌تواند فضاهایی برای حمله ایجاد کند.»

او همچنین پیش‌بینی کرد که آرژانتین مالکیت بیشتری نسبت به انگلیس خواهد داشت و همین موضوع می‌تواند فرصت‌هایی برای ضدحملات سه‌شیرها فراهم کند.

کاراگر گفت: «امیدوارم بازی شبیه نخستین مسابقه انگلیس در این جام باشد که با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز شدیم. فکر می‌کنم آرژانتین توپ را بیشتر در اختیار خواهد داشت و این می‌تواند فضای لازم را برای حملات ما فراهم کند.»

مدافع سابق لیورپول در بخش دیگری از صحبت‌هایش از انتقادهای توماس توخل پس از پیروزی دشوار برابر نروژ دفاع کرد.

او اظهار داشت: «به نظر من انتقاد توخل کاملاً منطقی بود. انگلیس بازی خوبی انجام نداد و حتی می‌توانست شکست بخورد. در جام جهانی، سرمربی باید صریح و قاطع باشد.»

کاراگر درباره واکنش جود بلینگام به صحبت‌های توخل نیز گفت: «بلینگام بعد از بازی تحت تأثیر احساساتش بود. او دو گل زده بود و می‌دانست مسابقه چقدر سخت پیش رفته است. می‌توانم واکنشش را درک کنم، اما فکر نمی‌کنم توخل از این موضوع ناراحت شده باشد.»

دیدار آرژانتین و انگلیس یکی از حساس‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ جدالی که در آن، انگلیس باید راهی برای مهار بازیکنی پیدا کند که به اعتقاد کاراگر، دو دهه است هیچ تیمی موفق به متوقف کردن کامل او نشده است.

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