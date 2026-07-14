جام جهانی ۲۰۲۶؛
ترکیب رسمی فرانسه و اسپانیا اعلام شد
ترکیب رسمی دو تیم ملی فرانسه و اسپانیا برای دیدار حساس مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد؛ مسابقهای که از آن به عنوان فینال زودهنگام رقابتها یاد میشود و برنده آن راهی دیدار نهایی خواهد شد.
به گزارش ایلنا،کادر فنی دو تیم ملی فرانسه و اسپانیا، ترکیب اصلی خود را برای دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند.
ترکیب فرانسه: مایک مانیان، ژول کونده، دایو اوپامکانو، ویلیام سالیبا، لوکاس دینیه، اورلین شوامنی، آدرین رابیو، مایکل اولیسه، عثمان دمبله، بردلی بارکولا و کیلیان امباپه.
ترکیب اسپانیا: اونای سیمون، پدرو پورو، پائو کوبارسی، آیمریک لاپورته، مارک کوکوریا، رودری، فابیان رویس، لامین یامال، دنی اولمو، الکس بائنا و میکل اویارزابال.
فرانسه با هدایت دیدیه دشان و اسپانیا با سرمربیگری لوئیس دلافوئنته در ورزشگاه دالاس به مصاف یکدیگر میروند تا تکلیف نخستین فینالیست جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شود. این دیدار تقابل ستارههایی چون کیلیان امباپه و لامین یامال را نیز در بر دارد و از مهمترین مسابقات این دوره از رقابتها محسوب میشود.