به گزارش ایلنا، فیفا پیش از برگزاری دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی میان انگلیس و آرژانتین در ورزشگاه آتلانتا، در اجرای مقررات مربوط به هویت تجاری مسابقات با چالشی غیرمنتظره روبه‌رو شد.

هرچند این ورزشگاه در طول رقابت‌ها با نام رسمی جام جهانی معرفی می‌شود، اما لوگوی مشهور مرسدس‌بنز که روی سقف ورزشگاه قرار دارد همچنان در معرض دید خواهد بود.

طبق قوانین فیفا، تمامی تبلیغات و نشان‌های تجاری شرکت‌هایی که جزو حامیان رسمی مسابقات نیستند باید از داخل و اطراف ورزشگاه حذف یا پوشانده شوند تا حقوق اسپانسرهای رسمی، از جمله هیوندای و کیا، حفظ شود. با این حال، طراحی خاص ورزشگاه آتلانتا باعث شد اجرای این قانون در این مورد امکان‌پذیر نباشد.

مشکل اصلی به سقف متحرک ورزشگاه بازمی‌گردد؛ سازه‌ای متشکل از هشت بخش متحرک که هر کدام حدود ۵۰۰ تُن وزن و نزدیک به ۶۷ متر طول دارند. ابعاد عظیم این سازه موجب شده پوشاندن لوگوی مرسدس‌بنز، برخلاف تابلوهای تبلیغاتی معمول، با مشکلات جدی مهندسی و ایمنی همراه باشد.

آدام فولرتون، معاون عملیات ورزشگاه، پیش‌تر درباره این موضوع گفته بود: «این لوگو فقط روی سقف نیست؛ روی تمام نمای بیرونی ورزشگاه هم دیده می‌شود. ابعاد آن بسیار بزرگ است و از همان ابتدا نیز طراحی مجموعه بر همین اساس انجام شده است.»

سیاست «ورزشگاه پاک» فیفا یکی از بندهای اصلی قراردادهای تجاری این نهاد با حامیان رسمی جام جهانی به شمار می‌رود.

بر اساس این مقررات، میزبانان موظف هستند تمام تبلیغات یا نشانه‌های تجاری غیرمجاز را در داخل و اطراف ورزشگاه، حتی اگر از فضای اطراف یا آسمان قابل مشاهده باشند، حذف یا پنهان کنند؛ مگر اینکه فیفا به‌صورت کتبی برای آن استثنا قائل شود.

در مورد ورزشگاه آتلانتا، الزامات فیفا با طراحی دائمی این مجموعه تداخل پیدا کرد و از آنجا که راهکار ایمن و عملی برای پوشاندن لوگوی عظیم مرسدس‌بنز وجود نداشت، مسئولان فیفا تصمیم گرفتند برای این ورزشگاه معافیت ویژه صادر کنند.

در همین حال، سقف متحرک ورزشگاه در طول مسابقات بسته نگه داشته شده تا سیستم تهویه مطبوع، شرایط دمایی یکنواخت و مناسبی را برای بازیکنان و تماشاگران فراهم کند.

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