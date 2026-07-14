یاسر آسانی از استقلال جدا شد
در حالیکه مدیران استقلال امیدوار بودند مذاکرات با یاسر آسانی به نتیجه برسد، این بازیکن با اقدامی غیرمنتظره مسیر دیگری را انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال، با ارسال نامهای رسمی به مدیران این باشگاه، از فسخ یکطرفه قرارداد خود خبر داد. این نامه حدود یک ساعت پیش به دست مسئولان استقلال رسیده و اکنون بخش حقوقی باشگاه در حال بررسی دلایل مطرحشده از سوی این بازیکن برای ارزیابی اعتبار قانونی فسخ قرارداد است.
آسانی در نامه خود تأکید کرده است که باشگاه به تعهدات مالیاش در قبال او عمل نکرده و مطالبات مربوط به فصل گذشته و همچنین پیشپرداخت قرارداد فصل جدید در موعد مقرر پرداخت نشده است؛ موضوعی که از نگاه او ادامه همکاری را غیرممکن کرده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که تنها یک روز از خروج این بازیکن از ایران میگذرد. آسانی روز گذشته ابتدا در تستهای پزشکی ایفمارک شرکت کرد و سپس جلسهای با مدیران باشگاه داشت. در همان زمان نیز استقلال از ادامه مذاکرات برای تمدید سهساله قرارداد او خبر داده بود، اما در نهایت بدون دستیابی به توافق مالی، این بازیکن ایران را به مقصد استانبول ترک کرد.
باشگاه استقلال پس از این سفر اعلام کرده بود که خروج آسانی با هدف دیدار با خانواده و با توجه به شرایط منطقه انجام شده است، اما ادامه روند مذاکرات و سپس ارسال نامه فسخ، نشان داد اختلافات مالی میان دو طرف همچنان پابرجا بوده است.
براساس پیگیریها، مهمترین اختلاف میان طرفین به نحوه پرداخت مطالبات فصل گذشته و میزان پیشپرداخت قرارداد فصل آینده مربوط میشد. باشگاه قصد داشت پرداختهای فصل قبل را بر مبنای مصوبات مربوط به لیگ نیمهتمام انجام دهد، اما آسانی خواهان دریافت کامل مطالبات خود بود. همچنین درباره مبلغ پیشپرداخت فصل جدید نیز توافقی میان طرفین حاصل نشد.
در همین شرایط، رستم آشورماتوف که او نیز مطالبات معوق و پیشپرداخت قرارداد فصل جدید خود را طلب داشت، با حضور در ساختمان باشگاه استقلال پس از توافق با مدیران، تمامی مبالغ مورد توافق را دریافت کرد. مسئولان استقلال انتظار داشتند آسانی نیز از همین مسیر مطالباتش را پیگیری کند، اما این بازیکن پس از خروج از ایران تصمیم به فسخ یکطرفه قرارداد گرفت.
اکنون استقلال با یکی از پیچیدهترین پروندههای نقلوانتقالاتی خود مواجه شده است. مدیران باشگاه در حال بررسی راهکارهای حقوقی برای اعتراض به فسخ قرارداد هستند و احتمال دارد این اختلاف از طریق مراجع قانونی پیگیری شود. در شرایط فعلی نیز با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، جدایی آسانی میتواند چالش بزرگی برای این تیم در آستانه فصل جدید ایجاد کند.