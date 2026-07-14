به گزارش ایلنا، منچستریونایتد به‌طور رسمی از جذب کارل دارلو خبر داد. دروازه‌بان ۳۵ ساله تیم ملی ولز پس از جدایی از لیدزیونایتد، با قراردادی آزاد به جمع شیاطین سرخ پیوست تا به‌عنوان گزینه‌ای باتجربه، پشت سر سنه لامنس در خط دروازه این تیم قرار بگیرد.

دارلو دومین خرید تابستانی منچستریونایتد پس از جذب آندری سانتوس محسوب می‌شود. او قراردادی تا ژوئن ۲۰۲۸ با این باشگاه امضا کرده که امکان تمدید آن برای یک فصل دیگر نیز در نظر گرفته شده است.

حضور این دروازه‌بان باتجربه، خلأ ایجادشده در ترکیب منچستریونایتد را پس از انتقال قرضی آندره اونانا به ترابزون‌اسپور جبران می‌کند. همچنین با نهایی شدن این انتقال، زمینه برای بازگشت آلتای باییندیر به فوتبال ترکیه و همچنین انتقال قرضی دوباره رادک ویتک فراهم خواهد شد.

دارلو پس از امضای قراردادش، از پیوستن به منچستریونایتد ابراز خوشحالی کرد و این انتقال را یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوران حرفه‌ای خود دانست.

او در گفت‌وگو با رسانه رسمی باشگاه اظهار کرد: «از اینکه به منچستریونایتد پیوسته‌ام، واقعاً افتخار می‌کنم. به جمعی از دروازه‌بانان باکیفیت ملحق شده‌ام و مشتاقم که در کنار آن‌ها برای حفظ بالاترین استانداردهایی که این باشگاه از بازیکنانش انتظار دارد، تلاش کنیم و باعث پیشرفت یکدیگر شویم.»

دارلو در پایان گفت: «این یک فرصت ویژه برای من است. همه می‌بینند که باشگاه در مقطع هیجان‌انگیزی قرار دارد و بی‌صبرانه منتظرم تا سهم خودم را در حمایت از هم‌تیمی‌ها و کمک به پیشرفت تیم ایفا کنم.»

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