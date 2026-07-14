درخواست رونالدو از نیمار: برای خداحافظی عجله نکن

به گزارش ایلنا، رونالدو نازاریو، مهاجم افسانه‌ای فوتبال برزیل، در پیامی عمومی از نیمار خواست تصمیم خود برای خداحافظی از تیم ملی را به تعویق بیندازد و اجازه ندهد احساسات ناشی از حذف از جام جهانی ۲۰۲۶ آینده‌اش را تعیین کند.

نیمار پس از شکست غیرمنتظره برزیل برابر نروژ در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی آمریکای شمالی، با اظهاراتی احساسی از احتمال پایان دوران حضورش در تیم ملی خبر داده بود؛ موضوعی که واکنش رونالدو را در پی داشت.

اسطوره فوتبال برزیل در گفت‌وگو با Rede Ronaldo و TNT Sports Brasil تأکید کرد اکنون زمان مناسبی برای اتخاذ چنین تصمیم مهمی نیست.

رونالدو گفت: «الان از خودت چیزی نخواه و هیچ تصمیمی نگیر. اصلاً ضرورتی ندارد. نه تو و نه هیچ‌کس مجبور نیست همین حالا درباره آینده تصمیم بگیرد.»

او در ادامه با اشاره به شرایط دشواری که نیمار برای حضور در جام جهانی پشت سر گذاشت، از فداکاری این ستاره تمجید کرد و گفت: «نباید فراموش کنیم که او پس از دو سال درگیری با مصدومیت‌های جدی به این جام جهانی رسید. نیمار با ازخودگذشتگی خودش را به این مسابقات رساند تا برای برزیل بازی کند.»

رونالدو معتقد است نیمار پس از بازگشت به سانتوس به‌تدریج آمادگی کامل خود را به دست خواهد آورد و بار دیگر به روزهای درخشانش بازمی‌گردد.

او در پایان اظهار کرد: «حالا به باشگاهش برمی‌گردد و دوباره بازی خواهد کرد. وقتی ۱۰ یا ۱۵ مسابقه متوالی انجام دهد، ریتمش را پیدا می‌کند، دوباره گل می‌زند و اعتمادبه‌نفسش را به دست خواهد آورد.»

اظهارات رونالدو در حالی مطرح شده که آینده ملی نیمار همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هنوز مشخص نیست بهترین گلزن تاریخ تیم ملی برزیل پس از فروکش کردن احساسات ناشی از حذف از جام جهانی، چه تصمیمی درباره ادامه حضورش در سلسائو خواهد گرفت.

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