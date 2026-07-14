به گزارش ایلنا، هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از ساعت ۶ بامداد امروز آغاز می‌شود و تیم‌های حاضر در این تورنمنت به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

در روز نخست این هفته، چندین دیدار در شهرهای میزبان برگزار می‌شود که نتایج آن‌ها می‌تواند در تعیین جایگاه تیم‌ها در جدول رده‌بندی و سرنوشت صعود به مرحله نهایی رقابت‌ها تأثیرگذار باشد.

علاقه‌مندان به والیبال می‌توانند از ساعات ابتدایی بامداد، رقابت‌های روز نخست هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال را دنبال کنند.

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