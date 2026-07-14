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واکنش رسمی پیکان به اظهارات سعید دقیقی

واکنش رسمی پیکان به اظهارات سعید دقیقی
کد خبر : 1813331
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باشگاه پیکان با انتشار اطلاعیه‌ای، به اظهارات اخیر سعید دقیقی واکنش نشان داد و ضمن رد ادعاهای مطرح‌شده، تأکید کرد تمامی اقدامات این باشگاه بر اساس مفاد قرارداد و مقررات انجام شده و در صورت ادامه انتشار مطالب خلاف واقع، پیگیری حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه پیکان با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به اظهارات اخیر سعید دقیقی در برخی رسانه‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد تمامی اقدامات این باشگاه در چارچوب قرارداد و قوانین جاری صورت گرفته است.

باشگاه پیکان نوشت:

در پی انتشار اظهارات خلاف واقع اخیر آقای سعید دقیقی در برخی رسانه‌ها، باشگاه پیکان، با احترام به افکار عمومی و در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحات زیر را اعلام می‌کند:

۱. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، تمامی اقدامات باشگاه در چارچوب قرارداد، قوانین و مقررات جاری انجام شده است. اظهارنامه رسمی صادرشده از سوی باشگاه ـ که در پاسخ به اظهارنامه‌های خلاف واقع ایشان تنظیم و ابلاغ شده ـ نیز مؤید این موضوع است. همچنین، در هیچ مقطعی از سوی باشگاه به آقای دقیقی اعلام نشده که در تمرینات حاضر نشود یا همکاری وی با باشگاه قطع شده است.

۲. باشگاه پیکان طی اظهارنامه رسمی، مواضع خود را به‌صورت شفاف به آقای دقیقی ابلاغ و ایشان را به رعایت قانون و اخلاق حرفه‌ای دعوت کرده است. از این‌رو، طرح ادعاهای خلاف واقع و ارائه روایت‌های غیرمستند در رسانه‌ها، با مفاد مکاتبات رسمی مطابقت نداشته و مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع تلقی می‌شود.

۳. باشگاه پیکان همواره بر حل و فصل اختلافات از مسیرهای قانونی، حرفه‌ای و مبتنی بر مستندات تأکید داشته و انتشار مطالب غیرواقعی در رسانه‌ها را نه‌تنها کمکی به حل موضوعات نمی‌داند، بلکه آن را مغایر با اصول حرفه‌ای و اخلاق رسانه‌ای ارزیابی می‌کند.

۴. بدین‌وسیله اعلام می‌شود مؤسسه فرهنگی ورزشی پیکان، حق هرگونه اقدام قانونی و طرح شکایت علیه اشخاص و رسانه‌هایی که نسبت به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا انتشار مطالب خلاف واقع اقدام کرده‌اند یا در آینده اقدام کنند را برای خود محفوظ می‌داند.

در پایان، مؤسسه فرهنگی ورزشی پیکان ضمن تأکید بر پایبندی به اصول حرفه‌ای، از تمامی رسانه‌ها انتظار دارد پیش از انتشار هرگونه ادعا، نسبت به بررسی مستندات و اخذ نظر رسمی باشگاه اقدام کنند تا از انتشار اخبار نادرست، ایجاد ابهام و خدشه به افکار عمومی جلوگیری شود.

در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی، مستندات حقوقی میان باشگاه و آقای سعید دقیقی به شرح زیر منتشر و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.

واکنش رسمی پیکان به اظهارات سعید دقیقی

واکنش رسمی پیکان به اظهارات سعید دقیقیواکنش رسمی پیکان به اظهارات سعید دقیقی

 

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