به گزارش ایلنا، باشگاه ذوب‌آهن به صورت رسمی اعلام کرد که قرارداد سید محمد حسینی، مدافع این تیم، برای یک فصل دیگر تمدید شده است.

بر اساس اعلام باشگاه، حسینی پس از توافق با مدیران ذوب‌آهن، قرارداد جدید خود را امضا کرد تا در فصل آینده نیز پیراهن سبزپوشان اصفهانی را بر تن داشته باشد.

با این تمدید، کادر فنی ذوب‌آهن یکی از مهره‌های باتجربه خط دفاعی خود را برای فصل پیش رو حفظ کرد و حسینی همچنان در جمع بازیکنان این تیم به کار خود ادامه خواهد داد.

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