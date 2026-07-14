اسماعیل الفتح، داور دیدار انگلیس و آرژانتین شد
فیفا اسماعیل الفتح، داور باتجربه آمریکایی، را بهعنوان قاضی دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمهنهایی جام جهانی انتخاب کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) بهطور رسمی اعلام کرد که اسماعیل الفتح، داور آمریکایی، قضاوت دیدار حساس انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمهنهایی جام جهانی را بر عهده خواهد داشت. این مسابقه چهارشنبه شب در ورزشگاه آتلانتا برگزار میشود و تیم تحت هدایت توماس توخل برای صعود به فینال باید از سد مدافع عنوان قهرمانی عبور کند.
الفتح در این دیدار از سوی دو کمکداور هموطنش، کوری پارکر و کایل اتکینز، همراهی خواهد شد و مائوریتسیو ماریانی، داور ایتالیایی، نیز بهعنوان داور چهارم حضور خواهد داشت. این انتصاب همچنین بهطور رسمی شانس مایکل اولیور و آنتونی تیلور از انگلیس و فاکوندو تیو از آرژانتین را برای قضاوت فینال از بین برد؛ چرا که مقررات فیفا اجازه نمیدهد داورانی از کشورهای حاضر در مراحل پایانی، آن مسابقات را قضاوت کنند.
با اعلام این انتخاب، نگاهها بار دیگر به آمار جالب اسماعیل الفتح در بازیهای لیونل مسی معطوف شده است. فوقستاره آرژانتینی در هر پنج مسابقهای که این داور آمریکایی قضاوت کرده، به پیروزی رسیده و رکوردی صددرصدی از خود به جا گذاشته است. یکی از مهمترین این دیدارها، فینال جام لیگهای ۲۰۲۳ بود که اینتر میامی با درخشش مسی به قهرمانی رسید.
الفتح همچنین تجربه حضور در بالاترین سطح فوتبال جهان را در کارنامه دارد. او در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بهعنوان یکی از داوران این رقابتها فعالیت کرد و در فینال تاریخی آرژانتین و فرانسه نیز وظیفه داور چهارم را بر عهده داشت.
سپردن قضاوت این مسابقه به الفتح، نقطه عطف دیگری در دوران حرفهای او محسوب میشود؛ داوری که تنها دو سال پیش تا آستانه خداحافظی پیش رفت. او در جریان کوپا آمریکا ۲۰۲۴ از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدیدی شد، دو عمل جراحی را پشت سر گذاشت و بیش از یک سال از میادین دور بود، اما سرانجام توانست به بالاترین سطح داوری بازگردد.
داستان زندگی الفتح نیز کمنظیر است. او در ۱۸ سالگی از کازابلانکا به ایالت تگزاس آمریکا مهاجرت کرد؛ در حالیکه تنها ۲۰۰ دلار همراه داشت و از طریق برنامه قرعهکشی ویزای تنوع دولت آمریکا موفق به دریافت اقامت شده بود.
الفتح که سابقه بازی در تیم آستین لایتنینگ را نیز دارد، پس از آنکه از کیفیت پایین داوری در مسابقات محلی ناراضی شد، در سال ۲۰۱۱ بهطور کامل وارد عرصه داوری شد و اکنون یکی از شناختهشدهترین داوران فوتبال آمریکا به شمار میرود.