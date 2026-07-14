تروسار رسماً به بشیکتاش پیوست

به گزارش ایلنا، بشیکتاش با ثبت این انتقال در سامانه اطلاع‌رسانی عمومی ترکیه (KAP)، یکی از مهم‌ترین خریدهای تابستانی خود را نهایی کرد. بر اساس اعلام باشگاه، مذاکرات با آرسنال و لئاندرو تروسار برای انتقال دائمی این بازیکن به پایان رسیده و مراحل اداری قرارداد در حال تکمیل است.

بشیکتاش قصد دارد با تروسار قراردادی سه‌ساله با قابلیت تمدید برای یک فصل دیگر امضا کند. این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی، قرارداد رسمی خود را با باشگاه ترکیه‌ای امضا خواهد کرد و به اردوی تیم اضافه می‌شود.

طبق اعلام بشیکتاش، ارزش این انتقال در مجموع ۲۰ میلیون یورو است که شامل ۱۸ میلیون یورو مبلغ ثابت و ۲ میلیون یورو پاداش‌های مبتنی بر عملکرد می‌شود. به این ترتیب، آرسنال با فروش وینگر بلژیکی خود یکی از انتقال‌های مهم تابستان را رقم زد.

لئاندرو تروسار فصل گذشته در ۵۰ مسابقه برای آرسنال، قهرمان لیگ برتر انگلیس، به میدان رفت و موفق شد آمار ۸ گل و ۱۱ پاس گل را از خود بر جای بگذارد؛ آماری که نقش مؤثر او در موفقیت‌های توپچی‌های لندن را نشان می‌دهد.

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