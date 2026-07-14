به گزارش ایلنا، در ادامه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان که به میزبانی هانگژوی چین در حال برگزاری است، تیم ملی بانوان ایران امروز از ساعت ۱۱:۳۰ در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل آلمان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران با این برد، راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شدند و حضور خود را در جمع هشت تیم برتر جهان قطعی کردند.

تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی موفق شده بود برابر تیم‌های روآندا و کنیا به پیروزی برسد، اما مقابل میزبان مسابقات، چین، شکست خورده بود.

شاگردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فرانسه و کانادا بروند تا برای صعود به جمع چهار تیم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان تلاش کنند.

انتهای پیام/