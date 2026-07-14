صعود تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران به مرحله یکچهارم نهایی قهرمانی جهان
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با برتری قاطع برابر آلمان در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات قهرمانی جهان، جواز حضور در جمع هشت تیم برتر این رقابتها را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان که به میزبانی هانگژوی چین در حال برگزاری است، تیم ملی بانوان ایران امروز از ساعت ۱۱:۳۰ در مرحله یکهشتم نهایی مقابل آلمان قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
ملیپوشان ایران با این برد، راهی مرحله یکچهارم نهایی شدند و حضور خود را در جمع هشت تیم برتر جهان قطعی کردند.
تیم ایران پیش از این در مرحله گروهی موفق شده بود برابر تیمهای روآندا و کنیا به پیروزی برسد، اما مقابل میزبان مسابقات، چین، شکست خورده بود.
شاگردان ایران در مرحله یکچهارم نهایی باید به مصاف برنده دیدار فرانسه و کانادا بروند تا برای صعود به جمع چهار تیم برتر رقابتهای قهرمانی جهان تلاش کنند.