قرارداد امید نورافکن با سپاهان تمدید شد (عکس)

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان به طور رسمی از تمدید قرارداد امید نورافکن خبر داد تا این هافبک باتجربه همچنان پیراهن طلایی‌پوشان اصفهان را بر تن داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، شایعاتی درباره احتمال بازگشت نورافکن به استقلال مطرح شده بود و برخی رسانه‌ها از علاقه آبی‌پوشان برای جذب این بازیکن خبر می‌دادند، اما تمدید قرارداد او با سپاهان نشان داد این انتقال در نقل‌وانتقالات تابستانی منتفی شده است.

نورافکن که طی هفت فصل گذشته یکی از مهره‌های تأثیرگذار سپاهان بوده، تاکنون ۱۸۲ بار برای این تیم به میدان رفته و موفق شده است ۱۷ گل به ثمر برساند و ۱۶ پاس گل نیز به ثبت برساند؛ آماری که جایگاه او را به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی سپاهان در سال‌های اخیر تثبیت کرده است.

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