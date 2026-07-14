شوک به بارسلونا: مصدومیت جدی دییونگ
فرنکی دییونگ با مصدومیتی جدی از جام جهانی به بارسلونا بازگشته و ممکن است چندین ماه از میادین دور بماند.
به گزارش ایلنا، هرچند باشگاه هنوز بیانیه رسمی درباره وضعیت این هافبک هلندی منتشر نکرده، اما گزارشها از نگرانی شدید کادر پزشکی و مدیران بارسلونا حکایت دارد.
تمرینات پیشفصل بارسلونا روز دوشنبه با انجام تستهای پزشکی آغاز شد. بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشتند، به دلیل دریافت چند روز مرخصی بیشتر، هنوز بهطور کامل به تمرینات بازنگشتهاند، اما رونالد آرائوخو و فرنکی دییونگ برای انجام معاینات پزشکی در مرکز تمرینی باشگاه حاضر شدند.
نگرانی از آسیبدیدگی زانو
بر اساس گزارش روزنامه مارکا، دییونگ از ناحیه زانو دچار آسیبدیدگی قابلتوجهی شده است. اگرچه هنوز تشخیص نهایی اعلام نشده و این بازیکن در روزهای آینده تحت آزمایشهای تکمیلی قرار خواهد گرفت، اما فضای باشگاه بهشدت نگرانکننده است.
در بارسلونا این احتمال را مطرح میکنند که هافبک هلندی برای چند ماه از میادین دور باشد و حتی برخی گزارشها از احتمال چهار ماه دوری او خبر میدهند.
هنوز بیانیه رسمی منتشر نشده است
بارسلونا تاکنون هیچ اطلاعیه پزشکی درباره وضعیت دییونگ منتشر نکرده است. مسئولان باشگاه ترجیح دادهاند تا زمان تکمیل آزمایشها و مشخص شدن تشخیص قطعی، از اعلام رسمی جزئیات خودداری کنند.
با این حال، نشانههای اولیه حاکی از آن است که شدت مصدومیت بیش از آن چیزی است که در ابتدا تصور میشد و وضعیت این بازیکن چندان امیدوارکننده به نظر نمیرسد.
ادامه بدشانسیهای ستاره هلندی
دییونگ در سالهای اخیر بارها با مصدومیت دستوپنجه نرم کرده است. او فصل گذشته نیز به دلیل آسیبدیدگی عضله ران نزدیک به دو ماه از ترکیب بارسلونا دور بود؛ مصدومیتی که در مقطع حساسی از فصل، بین اواخر فوریه تا اوایل آوریل، گریبان او را گرفت.
پیش از آن نیز دو مصدومیت از ناحیه مچ پا باعث شد این هافبک هلندی در دو مقطع مختلف از میادین دور بماند. در مجموع، او طی این آسیبدیدگیها حدود شش ماه خانهنشین شد و ۳۱ مسابقه را از دست داد.
احتمال بازگشت در ماه نوامبر
اکنون باید دید روند درمان دییونگ چگونه پیش خواهد رفت. اگر پیشبینیها درباره چهار ماه دوری او از فوتبال صحت داشته باشد، این بازیکن تا ماه نوامبر قادر به بازگشت نخواهد بود و بخش مهمی از آغاز فصل جدید را از دست خواهد داد؛ اتفاقی که میتواند ضربه بزرگی برای بارسلونا در هفتههای ابتدایی فصل باشد.