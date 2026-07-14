به گزارش ایلنا، سازمان حقوق بشری «فیر اسکوئر» مدعی شده که جانی اینفانتینو با اقدامات و مواضع خود، اصل بی‌طرفی سیاسی مندرج در منشور المپیک و آیین‌نامه اخلاقی IOC را نقض کرده است.

این شکایت در حالی ثبت شده که اینفانتینو از سال ۲۰۲۰ عضو کمیته بین‌المللی المپیک نیز هست. فیر اسکوئر در بیانیه خود اعلام کرده تازه‌ترین مورد از تخلفات ادعایی رئیس فیفا، به نحوه رسیدگی به پرونده محرومیت فولارین بالوگون در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ مربوط می‌شود.

جنجال بر سر تعلیق محرومیت بالوگان

کمیته انضباطی فیفا محرومیت یک جلسه‌ای مهاجم تیم ملی آمریکا را به حالت تعلیق درآورد تا او بتواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی مقابل بلژیک به میدان برود.

این تصمیم پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ با جانی اینفانتینو اتخاذ شد؛ هرچند رئیس فیفا تأکید کرده بود که کمیته‌های قضایی این نهاد کاملاً مستقل عمل می‌کنند.

با این حال، گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که محمد الکمالی، رئیس کمیته انضباطی فیفا، به‌تنهایی تصمیم به تعلیق محرومیت بالوگان گرفته است؛ اتفاقی که به گفته منابع ESPN، در پرونده‌های پیشین این کمیته سابقه نداشته است. فیفا نیز تاکنون توضیحی درباره علت این تصمیم ارائه نکرده است.

اتهام نقض بی‌طرفی سیاسی

سازمان فیر اسکوئر در شکایت خود مدعی شده اینفانتینو دست‌کم پنج بار به‌طور آشکار مقررات مربوط به بی‌طرفی سیاسی IOC را نقض کرده و شواهد اولیه‌ای نیز درباره دو تخلف جدی دیگر ارائه داده است.

در بیانیه این سازمان آمده است: «جانی اینفانتینو بارها با اظهارات و اقدامات خود از دونالد ترامپ حمایت سیاسی کرده و این رفتارها با اصول بی‌طرفی سیاسی کمیته بین‌المللی المپیک مغایرت دارد.»

فیر اسکوئر همچنین از IOC خواسته دو موضوع دیگر را نیز بررسی کند؛ نخست، احتمال تسلیم شدن اینفانتینو در برابر فشارهای سیاسی ترامپ برای دور زدن مقررات انضباطی فیفا در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ و دوم، تبلیغ یک وب‌سایت هواداری جام جهانی از سوی رئیس فیفا که به ادعای این سازمان، بخشی از یک پروژه جمع‌آوری داده مرتبط با نهادهای وابسته به ترامپ بوده است.

فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته است

این شکایت در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر نیز ده‌ها نماینده پارلمان اروپا خواستار آغاز تحقیقات درباره ارتباطات اینفانتینو با دونالد ترامپ شده بودند.

از سوی دیگر، فیر اسکوئر اعلام کرد شکایت مشابهی را در ماه دسامبر به کمیته اخلاق فیفا ارائه کرده، اما با وجود تأیید دریافت آن، تاکنون پاسخی درباره روند رسیدگی دریافت نکرده است.

همچنین فدراسیون فوتبال نروژ ماه گذشته با ارسال نامه‌ای از کمیته اخلاق فیفا خواست این پرونده را بررسی کند. علاوه بر آن، ۵۰ عضو پارلمان اروپا نیز در ۲۹ ژوئن با ارسال نامه‌ای، خواستار رسیدگی به شکایت مطرح‌شده از سوی فیر اسکوئر شدند.

فیفا و کمیته بین‌المللی المپیک تاکنون واکنشی رسمی به این گزارش و شکایت ارائه نکرده‌اند.

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