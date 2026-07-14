ترس بزرگ ستارهها در نیمهنهایی
قانون فیفا درباره محرومیت از فینال جام جهانی چیست؟
طبق قوانین فیفا، کارتهای زرد پس از مرحله یکچهارم نهایی پاک میشوند و بازیکنان تنها با دریافت کارت قرمز در نیمهنهایی شانس حضور در فینال را از دست میدهند.
به گزارش ایلنا، فینال جام جهانی هر لحظه نزدیکتر میشود و اکنون تنها چهار تیم در جدول باقی ماندهاند: فرانسه، اسپانیا، آرژانتین و انگلیس. همه این تیمها میتوانند از این بابت خوشحال باشند که هیچکدام از بازیکنانشان برای بازیهای نیمهنهایی محروم نیستند. با این حال، سوالاتی در این خصوص مطرح شده که آیا روند کارتهای زرد همچنان ادامه مییابد و آیا ممکن است بازیکنی با دریافت یک اخطار دیگر، فینال بزرگ را از دست بدهد؟
کارتهای زرد بیاثر میشوند
فیفا به طور رسمی شفافسازی کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶، کارتهای زرد یک بار پس از پایان مرحله گروهی و بار دیگر پس از پایان مرحله یکچهارم نهایی به طور کامل پاک میشوند. این بدان معناست که تمامی بازیکنان چهار کشور باقیمانده در جام، با کارنامهای کاملاً پاک و بدون کارت قدم به مرحله ماقبل فینال جام جهانی میگذارند. بنابراین، هیچ بازیکنی به دلیل محرومیت ناشی از مجموع کارتهای زرد شانس حضور در فینال را از دست نخواهد داد؛ مگر اینکه در دیدار نیمهنهایی کارت قرمز دریافت کند که در این صورت با محرومیت مواجه خواهد شد. با این قانون، د لا فوئنته و همتایانش روی نیمکت دیگر تیمهای ملی میتوانند نفس راحتی بکشند.
این قانون پیش از این در دورههای گذشته جام جهانی نیز اجرا شده بود و در رقابتهای دیگری مانند لیگ قهرمانان اروپا نیز اعمال میشود. هدف از طراحی این قانون، افزایش جذابیت و کیفیت مسابقه است تا تضمین شود هیچ بازیکنی فرصت حضور در مهمترین بازی زندگیاش را به دلیل دریافت کارتهای زرد متوالی از دست نمیدهد. پیش از اجرای این قانون، بازیکنان در مراحل پایانی همواره زیر سایه ترس از دریافت کارت زردی بازی میکردند که میتوانست مانع حضور آنها در مسابقه بعدی شود.