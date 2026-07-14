بازگشت بیلیچ تصمیم لوکا مودریچ برای خداحافظی را تغییر داد

به گزارش ایلنا، فوتبالیست سابق رئال مادرید به طور جدی در حال بررسی خداحافظی از فوتبال حرفه‌ای بود، اما ورود فردی که اعتماد کاملی به او دارد به جایگاه هدایت تیم ملی کرواسی، باعث شده است که او حداقل در مورد تصمیم خود برای آویختن کفش‌هایش دچار تردید شود.

بیلیچ و مودریچ پیش از این در جریان اولین دوره حضور این سرمربی روی نیمکت کرواسی با یکدیگر کار کرده‌اند. هر زمان که این مدیر (وستهام، واتفورد، الاتحاد و بشیکتاش برخی از تیم‌هایی هستند که او در طول چهارده سال دوری‌اش از تیم ملی هدایت کرده است) در مادرید دیده شده، معمول بوده که آن‌ها مانند دوستان خوب و دو مرد فوتبالی که درک کاملی از یکدیگر دارند، یک وعده غذایی را با هم شریک شوند.

وسوسه لوکا برای ادامه بازی در تیم ملی

مودریچ از مذاکراتی که بیلیچ در روزهای اخیر برای جانشینی دالیچ انجام می‌داد مطلع بوده است و در برخی از آن گفتگوها اشاره کرده بود که در صورت انتصاب بیلیچ به عنوان سرمربی کرواسی، احتمال ادامه بازی او کاملاً منتفی نیست؛ اتفاقی که دقیقاً رخ داد. بیلیچ اکنون سرمربی جدید تیم ملی است و این هافبک این گزینه را دارد که به حضور خود در تیم کشورش ادامه دهد.

شایعات درباره بازگشت احتمالی او به رئال مادرید در روزهای اخیر به گوش رسیده است، اما او تا این لحظه هیچ تماسی از سوی این باشگاه در خصوص این انتقال احتمالی دریافت نکرده است. با این حال، روبن آموریم، سرمربی جدید آث میلان، با مودریچ تماس گرفته است. او تمایل خود را برای به خدمت گرفتن این بازیکن در پروژه جدیدش با قهرمان سابق اروپا ابراز کرده است. مودریچ اظهارنظری در این باره نکرده است و اگرچه فصل میلان آن‌طور که انتظار می‌رفت به پایان نرسید، اما این هافبک و خانواده‌اش احساس راحتی بسیار زیادی در زندگی خود در این شهر ایتالیایی داشته‌اند.

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