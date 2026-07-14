مدافع استقلال خوزستان در تور نساجی

به گزارش ایلنا، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و گمانه‌زنی‌های متعدد پیرامون مقصد بعدی ابوالفضل کوهی، این مدافع و وینگ‌بک راست سرانجام با مدیران نساجی مازندران به توافق نهایی دست یافت تا فوتبال خود را در لیگ آینده زیر نظر کادر فنی این تیم شمالی دنبال کند. این بازیکن جوان که جدی‌ترین پیشنهاد خود را از سوی سپاهان اصفهان دریافت کرده بود و حتی مذاکرات پیشرفته‌ای را هم با مسئولان این باشگاه اصفهانی پشت سر گذاشت، در نهایت تصمیم گرفت تا مسیر ورزشی خود را به سمت قائمشهر کج کند و قرار است تا ساعات آینده قرارداد رسمی خود را به امضا برساند.

کوهی در دو سال گذشته خودش را به عنوان یکی از مهره‌های تاثیرگذار و آینده‌دار استقلال خوزستان مطرح کرد. اوج درخشش او به تقابل حساس با استقلال تهران برمی‌گردد که با نمایش بی‌نقص خود در آن مسابقه توانست توجه رسانه‌ها و اهالی فوتبال را به سمت خود جلب کند و به عنوان یک استعداد نوظهور در جناح راست خط دفاعی نماینده خوزستان قد علم کند.

با این حال، روند صعودی این بازیکن با یک بدشانسی بزرگ روبه‌رو شد و مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی در دو فصل گذشته، او را برای مدتی خانه‌نشین کرد. اما این مدافع تسلیم نشد و پس از سپری کردن دوران سخت نقاهت و بازگشت به مرز آمادگی، دوباره جایگاه خود را در ترکیب اصلی آبی‌پوشان خوزستانی پس گرفت.

فرار از نیمکت‌نشینی در اصفهان

این بازیکن که کارنامه ثبت ۳۹ بازی با پیراهن استقلال خوزستان را در اختیار دارد، حالا آماده است تا ماجراجویی جدیدی را در اتمسفر پرشور قائمشهر تجربه کند. این انتقال از نظر اقتصادی نیز یک معامله برد-برد برای خوزستانی‌ها به شمار می‌رود؛ چرا که باشگاه استقلال خوزستان این روزها با بحران‌های مالی شدید و بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند و عواید حاصل از ترانسفر این بازیکن می‌تواند بخشی از بدهی‌های آن‌ها را پوشش دهد.

نکته جالب این انتقال، ترجیح دادن نساجی به سپاهان پرمهره بود. اصفهانی‌ها پیشنهادی به مراتب سنگین‌تر و وسوسه‌کننده‌تر را روی میز این مدافع جوان گذاشته بودند، اما کوهی با دوراندیشی و برای جلوگیری از نیمکت‌نشینی احتمالی در ترافیک بازیکنان سپاهان، تصمیم گرفت به تیمی برود که فرصت بیشتری برای بازی کردن و دیده‌شدن در اختیار او می‌گذارد.

انتهای پیام/