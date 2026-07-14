پزشک تیم ملی بعد از ۱۰ سال متخصص زنان از آب درآمد

به گزارش ایلنا، تیم ملی سنگال جام جهانی پر از هرج‌ومرج، ناامیدی و لبریز از درگیری‌های داخلی و مشکلات حاشیه‌ای را پشت سر گذاشت؛ آن هم در شرایطی که تیمی کاملاً پرمهره و بااستعداد را در اختیار داشت. اکنون و پس از برکناری پاپ تیاو، سرمربی این تیم، زنجیره اخبار عجیب و غریب پیرامون این فدراسیون همچنان ادامه دارد

عبدالله فال، رئیس فدراسیون فوتبال سنگال که از سال ۲۰۲۵ این سمت را بر عهده دارد، در یک کنفرانس مطبوعاتی به ارزیابی وضعیت فعلی و مشکلات تیم ملی پس از یک حسابرسی داخلی گسترده پرداخت. او فاش کرد مأمور ارشد کادر پزشکی تیم که به مدت ۱۰ سال هدایت این بخش را بر عهده داشت، در اصل یک متخصص زنان بوده است.

فال در این باره تایید کرد: «من اخیراً متوجه شده‌ام که دکتر فدیور در واقع حرفه‌اش متخصص زنان و زایمان است.» او در ادامه افزود: «پزشک اصلی ما در واقع مدرک تحصیلی و صلاحیت دانشگاهی لازم را برای نظارت بر وضعیت بازیکنانمان نداشت.»

پشت‌پرده یک دهه بی‌اعتمادی ستاره‌ها

برای یک دهه کامل، فای مسئولیت سلامت بازیکنان را بر عهده داشت؛ بازیکنانی که به گفته رئیس فوتبال سنگال، به روش‌های درمانی او کاملاً مشکوک بودند و اعتمادی به او نداشتند. فال در این باره گفت: «در چنین سطحی از فوتبال، و بر اساس بازخوردهایی که من دریافت کرده‌ام، بازیکنان اعتماد به نفس کامل برای تکیه بر او یا سپردن مداوم روند درمان خود به دست این پزشک را نداشتند.»

در حال حاضر، عبدالله فال قدرت تام و اختیارات کامل را برای تصمیم‌گیری در خصوص آینده تیم ملی سنگال در دست گرفته است. مأموریت بزرگ او از انتخاب کادر فنی جدید گرفته تا سازماندهی مجدد تیم در سطوح مختلف، بازگرداندن ثبات به فدراسیون و استخراج بهترین بازی از نسلی از بازیکنان است که توانایی خلق شاهکارهای بزرگی را در دنیای فوتبال دارند.

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