به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا امشب در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که می‌تواند سرنوشت نخستین فینالیست این دوره از رقابت‌ها را مشخص کند. در فاصله کوتاه تا آغاز مسابقه، نگاه‌ها به تصمیم نهایی دیدیه دشان و لوئیس دلافوئنته برای انتخاب ترکیب اصلی دو تیم دوخته شده است.

فرانسه که با نمایش‌های قابل قبول خود تا جمع چهار تیم برتر جهان پیش آمده، احتمالاً بدون تغییرات گسترده وارد این مسابقه خواهد شد. مایک مانیان درون دروازه قرار می‌گیرد و در خط دفاع ژول کنده، ویلیام سالیبا، ابراهیما کوناته و تئو هرناندز شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی دارند.

در میانه میدان نیز انتظار می‌رود اورلین شوامنی، ادواردو کاماوینگا و آدرین رابیو وظیفه کنترل بازی را بر عهده داشته باشند تا ضمن ایجاد تعادل، زمینه را برای حملات سریع تیم فراهم کنند.

در خط حمله نیز کیلیان امباپه، عثمان دمبله و راندال کولو موانی محتمل‌ترین گزینه‌های دیدیه دشان هستند؛ نفراتی که سرعت و قدرت تمام‌کنندگی آنها مهم‌ترین سلاح فرانسه برابر اسپانیا خواهد بود.

در سوی مقابل، اسپانیا نیز با تکیه بر سبک همیشگی خود وارد میدان می‌شود و بعید است لوئیس دلافوئنته تغییر محسوسی در ترکیب تیمش ایجاد کند. اونای سیمون از دروازه لاروخا محافظت خواهد کرد و دنی کارواخال، رابین لو نورمان، ایمریک لاپورت و مارک کوکوریا چهار مدافع احتمالی این تیم خواهند بود.

در خط میانی، رودری به همراه فابیان رویز و پدری وظیفه حفظ مالکیت توپ و طراحی حملات را بر عهده خواهند داشت؛ بخشی که مهم‌ترین نقطه قوت اسپانیا در سال‌های اخیر بوده است.

در فاز هجومی نیز لامین یامال، نیکو ویلیامز و آلوارو موراتا محتمل‌ترین گزینه‌های دلافوئنته برای آغاز مسابقه هستند؛ مثلثی که با سرعت، تکنیک و جابه‌جایی‌های مداوم، خط دفاع فرانسه را با چالش جدی روبه‌رو خواهد کرد.

با توجه به کیفیت فنی دو تیم و حضور ستاره‌های سرشناس در هر دو ترکیب، انتظار می‌رود نبرد تاکتیکی دشان و دلافوئنته یکی از جذاب‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را رقم بزند؛ دیداری که کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند سرنوشت آن را تغییر دهد.

ترکیب احتمالی فرانسه

مایک مانیان؛ ژول کنده، ابراهیما کوناته، ویلیام سالیبا، تئو هرناندز؛ اورلین شوامنی، ادواردو کاماوینگا، آدرین رابیو؛ عثمان دمبله، کیلیان امباپه، راندال کولو موانی.

ترکیب احتمالی اسپانیا

اونای سیمون؛ دنی کارواخال، رابین لو نورمان، ایمریک لاپورت، مارک کوکوریا؛ رودری، فابیان رویز، پدری؛ لامین یامال، نیکو ویلیامز، آلوارو موراتا.

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