ساعت بازی فرانسه و اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، تیم‌های ملی فرانسه و اسپانیا امشب در چارچوب مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد تا یکی از مهم‌ترین دیدارهای این دوره از مسابقات برگزار شود.

این مسابقه قرار است از ساعت ۲۲:۳۰ سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ به وقت تهران در ورزشگاه دالاس آغاز شود. هر دو تیم پس از پشت سر گذاشتن رقبای خود در مراحل گذشته، با انگیزه فراوان برای نزدیک‌تر شدن به جام قهرمانی وارد میدان خواهند شد.

فرانسه که با تکیه بر ستاره‌های خود به نیمه‌نهایی رسیده، امیدوار است با ارائه نمایشی مقتدرانه بار دیگر حضور در فینال جام جهانی را تجربه کند. در سوی مقابل، اسپانیا نیز با نمایش‌های منسجم و فوتبال مالکانه خود یکی از مدعیان اصلی قهرمانی محسوب می‌شود و به دنبال ادامه روند موفقش در این رقابت‌ها است.

با توجه به کیفیت فنی دو تیم و تقابل ستاره‌های مطرح فوتبال جهان، انتظار می‌رود این دیدار از جذاب‌ترین مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ باشد؛ مسابقه‌ای که نتیجه آن، نخستین تیم راه‌یافته به فینال این رقابت‌ها را مشخص خواهد کرد.

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