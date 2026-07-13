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عیدی: هفت سال منتظر پوشیدن پیراهن پرسپولیس بودم

عیدی: هفت سال منتظر پوشیدن پیراهن پرسپولیس بودم
کد خبر : 1812874
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مدافع جدید پرسپولیس پس از رسمی شدن حضورش در جمع سرخ‌پوشان، از آرزویی گفت که سال‌ها برای تحقق آن تلاش کرده بود.

به گزارش ایلنا،    مجید عیدی که پس از چند فصل حضور گل‌گهر راهی پرسپولیس شده است، در گفت‌وگویی درباره انتظار طولانی‌اش برای پوشیدن پیراهن سرخپوشان صحبت کرد. این مدافع راست ۲۹ ساله تأکید کرد با انگیزه‌ای ویژه پرسپولیسی شده و هدفش این است که با عملکردش پاسخ اعتماد باشگاه و حمایت هواداران را بدهد.

عیدی درباره حضور خود در جمع سرخپوشان گفت: من هفت سال منتظر چنین لحظه‌ای بودم. از نفت مسجدسلیمان و سال اول لیگ برترم تا گل‌گهر منتظر بودم این اتفاق بیفتد. برای این لحظه خیلی انگیزه داشتم و امیدوارم بتوانم به تیم بزرگ پرسپولیس کمک کنم. با انگیزه خیلی زیادی آمدم و مطمئنم هواداران از ما حمایت می‌کنند و ما هم جواب‌شان را می‌دهیم.

او در ادامه گفت: من با آگاهی کامل این انتخاب را کردم. پرسپولیس همیشه برای قهرمانی می‌جنگد. این انتخاب کاملا دلی است و با انگیزه صد آمده‌ام و می‌خواهم تمام توانم را بگذارم. بازی‌ها که تمام می‌شد، یکی‌ از بازیکنان می‌گفت چقدر انرژی گذاشتی و من می‌گفتم الان می‌توانم ۹۰ دقیقه دیگر هم بازی کنم. منتظرم که فصل شروع شود و هواداران عزیزمان کنارمان باشد.

عیدی در خصوص انگیزه‌هایش برای حضور در پرسپولیس گفت: پرسپولیس آرزوی من را برآورده کرد و من هم آرزوی پرسپولیس را برآورده می‌کنم. مطمئن باشید مجید متفاوتی را می‌بینید. آماده‌ام که بازی‌ها شروع شود. صد خودم را برای هواداران می‌گذارم و همیشه خوشحال‌شان می‌کنم. نمی‌گذارم سوت پایان بازی که زده می‌شود، هواداری ناراحت به خانه برود.

 

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