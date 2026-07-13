الصغیر: قبل از پنالتی مسی مطمئن بودم شوبیر آن را مهار میکند
سعفان الصغیر، مربی دروازهبانهای تیم ملی مصر، با مرور اتفاقات جام جهانی از پشتپرده ضربات پنالتی مقابل استرالیا، مهار پنالتی لیونل مسی، اخراج جنجالی برابر آرژانتین و همچنین دوران سخت زندگی خود در آمریکا سخن گفت.
به گزارش ایلنا، سعفان الصغیر درباره عملکرد مصطفی شوبیر در جام جهانی اظهار کرد: پیش از پنالتی لیونل مسی، به محمد عبدالواحد گفته بودم که شوبیر این ضربه را مهار خواهد کرد و در نهایت نیز دقیقاً همان اتفاق رخ داد.
او در ادامه درباره ضربات پنالتی دیدار برابر استرالیا گفت: پیش از پنالتی نخست محمد صلاح، فشار روحی زیادی را تحمل میکردم و احساس میکردم قلبم از تپش میایستد. پس از پایان مسابقه، صلاح توضیح داد ضربه خود را به آن شکل زده تا پیش از پنالتی سایر بازیکنان، اعتمادبهنفس آنها را افزایش دهد.
مربی دروازهبانهای مصر درباره آمادگی ذهنی مصطفی شوبیر نیز عنوان کرد: پیش از آغاز ضربات پنالتی، شوبیر از اعضای کادر فنی خواست چند دقیقه تنها بماند تا بتواند تمرکز خود را حفظ کند و از نظر ذهنی برای آن لحظات آماده شود.
الصغیر با اشاره به دیدار پرحاشیه مقابل آرژانتین اظهار داشت: پس از پرتاب بطریهای آب از سوی الکسیس مکآلیستر به سمت نیمکت مصر، برای اعتراض وارد زمین شدم، اما داور تنها ورود مرا دید و با کارت قرمز اخراجم کرد. او همچنین افزود مربی بدنساز آرژانتینی حاضر در کادر فنی مصر مانع از ادامه اعتراضش به داور شد.
مربی دروازهبانهای مصر در بخش دیگری از صحبتهایش به دوران سخت زندگی خود پس از خداحافظی از فوتبال اشاره کرد و گفت: پس از مهاجرت به آمریکا، برای تأمین هزینههای زندگی در کارواش کار میکردم، ظرف میشستم و سفارشهای مردم را به خانههایشان میرساندم.
او در پایان با اشاره به پیام دخترش پیش از آغاز جام جهانی گفت: بازگشت به آمریکا همراه تیم ملی مصر، پس از سالها سختی، برای او معنای ویژهای داشت و پیام دخترش یکی از احساسیترین لحظات زندگیاش را رقم زد.