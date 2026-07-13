اردوی تهران خیبر آغاز شد
تیم فوتبال خیبر خرمآباد پس از پایان مرحله نخست تمرینات پیشفصل در خرمآباد، برای ادامه برنامههای آمادهسازی و برگزاری اردوی تدارکاتی راهی تهران شد.
به گزارش ایلنا، شاگردان فراز کمالوند پس از چند هفته تمرین در خرمآباد، مرحله جدید آمادهسازی خود را در تهران آغاز کردند تا با آمادگی بیشتری به استقبال فصل جدید لیگ برتر بروند.
کادر فنی خیبر در هفتههای گذشته با برگزاری تمرینات منظم، وضعیت بازیکنان را ارزیابی کرد و اکنون ادامه برنامههای بدنسازی و تاکتیکی در اردوی تهران دنبال خواهد شد.
خیبر پیش از عزیمت به تهران، سه دیدار دوستانه برگزار کرد و در هر سه مسابقه به پیروزی رسید. این تیم ابتدا کشکانرود پلدختر را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد، سپس مقابل تیم خیبر «ب» با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و در سومین بازی تدارکاتی نیز بار دیگر کشکانرود را با نتیجه ۴ بر یک مغلوب کرد.
پس از پایان آخرین مسابقه دوستانه، بازیکنان خیبر دو روز استراحت کردند و از امروز تمرینات خود را در تهران از سر گرفتند.
برنامهریزی شده است شاگردان فراز کمالوند در جریان اردوی تهران، علاوه بر ادامه تمرینات آمادهسازی، چند دیدار تدارکاتی دیگر نیز برگزار کنند تا با شرایط مطلوبتری وارد رقابتهای فصل جدید لیگ برتر شوند.