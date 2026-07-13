تساوی دینامو ماخاچقلعه مقابل زنیت
تیم فوتبال دینامو ماخاچقلعه در ادامه دیدارهای تدارکاتی پیشفصل، مقابل زنیت سنپترزبورگ به تساوی یک بر یک رسید.
به گزارش ایلنا، دینامو ماخاچقلعه عصر امروز در چهارمین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز فصل جدید لیگ برتر روسیه، برابر زنیت سنپترزبورگ قرار گرفت و در نهایت به تساوی یک بر یک دست یافت.
شاگردان دینامو در این مسابقه خیلی زود دروازه حریف را باز کردند و تا دقایق پایانی از قهرمان فصل گذشته لیگ برتر روسیه پیش بودند، اما زنیت در وقتهای تلفشده نیمه دوم و از روی نقطه پنالتی موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و از شکست فرار کند.
کادر فنی دینامو ماخاچقلعه در این دیدار از دو ترکیب متفاوت در هر نیمه استفاده کرد و محمدجواد حسیننژاد نیز در یکی از نیمهها برای تیمش به میدان رفت.
هافبک ایرانی دینامو که سومین فصل حضورش در این باشگاه را سپری میکند، طی دو فصل گذشته عملکرد قابلتوجهی در فوتبال روسیه داشته است. او در فصل اخیر لیگ برتر روسیه چهار گل به ثمر رساند و سه پاس گل نیز ثبت کرد.
با وجود مطرح شدن گمانهزنیهایی درباره احتمال جدایی حسیننژاد در پنجره نقلوانتقالات تابستانی، این بازیکن همچنان در اردوی آمادهسازی دینامو حضور دارد و تمرینات خود را همراه با این تیم دنبال میکند.