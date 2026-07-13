المپیک لیون به دنبال جذب هافبک تیم ملی کرهجنوبی
باشگاه المپیک لیون در ادامه فعالیتهای نقلوانتقالاتی خود، جونهو بائه، هافبک ۲۲ ساله تیم ملی کرهجنوبی و باشگاه استوکسیتی را به عنوان یکی از گزینههای اصلی تقویت خط میانی در نظر گرفته است.
به گزارش ایلنا، باشگاه المپیک لیون که یکی از فعالترین تیمهای فوتبال فرانسه در پنجره نقلوانتقالات تابستانی به شمار میرود، همچنان به دنبال تقویت ترکیب خود برای فصل جدید است.
لیون پس از کسب رتبه چهارم لیگ فرانسه و رسیدن به مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، برنامه گستردهای برای تقویت تیم تحت هدایت پائولو فونسکا تدوین کرده و تاکنون چند خرید جدید را نیز نهایی کرده است.
این باشگاه در تابستان جاری تنها یک فروش بزرگ داشته و آفونسو موریرا را با مبلغ ۲۹.۵ میلیون یورو واگذار کرده است. در مقابل، مدس بیدستروپ، ژولین دورانویل، نوحام کامارا، محمد وئدراوگو و کایل بوداشه به جمع بازیکنان لیون اضافه شدهاند.
با این حال، مدیران لیون همچنان به دنبال جذب یک هافبک جدید هستند؛ موضوعی که به وضعیت نامشخص آینده تنر تسمن و اورل مانگالا ارتباط دارد.
بر اساس گزارش رسانههای فرانسوی، جونهو بائه، هافبک هجومی ۲۲ ساله استوکسیتی، گزینه اصلی لیون برای تقویت خط میانی محسوب میشود. این بازیکن طی سه فصل گذشته یکی از مهرههای ثابت تیم انگلیسی بوده و در ۱۳۴ مسابقه، آمار هشت گل و ۱۴ پاس گل را به ثبت رسانده است.
درخشش بائه در چمپیونشیپ، زمینه دعوت او به تیم ملی کرهجنوبی را نیز فراهم کرد. او تاکنون ۱۳ بازی ملی انجام داده و دو بار نیز موفق به گلزنی شده است. این بازیکن همچنین در فهرست نهایی کرهجنوبی برای جام جهانی ۲۰۲۶ حضور داشت، اما فرصت بازی در این رقابتها را به دست نیاورد.
توانایی بازی در پست هافبک هجومی و همچنین وینگر چپ، یکی از ویژگیهایی است که باعث شده کادر فنی لیون توجه ویژهای به جذب این بازیکن داشته باشد.
قرارداد جونهو بائه با استوکسیتی تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما گفته میشود مدیران لیون امیدوارند با توافقی مناسب، زمینه انتقال این بازیکن را در پنجره تابستانی فراهم کنند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که این هافبک کرهای نیز از پیوستن به لیون و حضور در لیگ فرانسه استقبال میکند و این انتقال را فرصتی مهم برای ادامه پیشرفت حرفهای خود میداند.