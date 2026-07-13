خبر تلخ دیگری از جام جهانی؛ مرگ داوری که از جام جهانی دیپورت شد
پس از خبر درگذشت ستاره تیم ملی آفریقای جنوبی، حالا اعلام شده که یکی از داورانی که از جام جهانی کنار گذاشته شده هم درگذشته است.
به گزارش ایلنا، دنیای فوتبال در جریان این جام جهانی روزهای بسیار تلخی را پشت سر میگذارد. ابتدا ماجرای جیدن آدامز، بازیکن آفریقای جنوبی، خبرساز شد و حالا نیز خبر درگذشت راب دیپرینک، داور هلندی، منتشر شده است. این خبر را فدراسیون فوتبال هلند اعلام کرده، اما درباره علت مرگ او توضیحی نداده است. در بیانیه فدراسیون فوتبال هلند آمده است:«با شوک و اندوهی عمیق، خبر درگذشت راب دیپرینک را دریافت کردیم.
راب از فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۱ بهعنوان داور حرفهای فوتبال فعالیت میکرد. او در پایان سال ۲۰۱۷ نخستین مسابقه خود را در لیگ برتر هلند قضاوت کرد و در مجموع، ۲۸۴ مسابقه حرفهای را سوت زد.
علاوه بر این، راب در عرصه بینالمللی نیز بهعنوان داور ویدیویی نقش برجستهای داشت. او در تیم داوری مسابقات یورو ۲۰۲۴ و همچنین بازیهای المپیک همان سال حضور داشت. همچنین بارها برای دیدارهای رقابتهای باشگاهی اروپا انتخاب شد. در فینال لیگ اروپا ۲۰۲۴ میان آتالانتا و بایر لورکوزن، کمکداور ویدیویی بود و در دسامبر ۲۰۲۴ نیز بهعنوان داور ویایآر در جام بینقارهای فیفا در قطر فعالیت کرد.
ضایعهای بزرگ
فدراسیون هلند در ادامه نوشت:«با درگذشت راب، دنیای فوتبال یک داور ارزشمند با تجربه بینالمللی را از دست داد، اما مهمتر از آن، ما یک همکار فوقالعاده را از دست دادهایم. افکار ما با خانواده، دوستان و تمام کسانی است که او را دوست داشتند. برای آنها در تحمل این ضایعه بزرگ آرزوی صبر و قدرت داریم.»
داوری باتجربه، اما جنجالی
همانطور که فدراسیون هلند اشاره کرده، دیپرینک بیش از ۱۵ سال سابقه داوری حرفهای داشت. او نزدیک به ۳۰۰ مسابقه را بهعنوان داور اصلی قضاوت کرده بود که از این میان، ۸۴ بازی در لیگ برتر هلند بود. همچنین در تیمهای داوری فینال لیگ اروپا ۲۰۲۴، یورو ۲۰۲۴ و بازیهای المپیک همان سال حضور داشت.
او قرار بود یکی از داوران منتخب جام جهانی نیز باشد، اما فیفا تصمیم گرفت نامش را از فهرست داوران حذف کند. دلیل این تصمیم، اتهام ادعایی تعرض جنسی به یک نوجوان بود که گفته میشود در ماه مه و پس از دیدار دوستانه کریستال پالاس و فیورنتینا رخ داده بود.
با وجود سنگین بودن این اتهام، پلیس متروپولیتن بریتانیا پس از بررسی پرونده اعلام کرد که شواهد برای ادامه روند قضایی کافی نیست؛ بنابراین پرونده بدون طرح هیچ اتهام رسمی علیه راب دیپرینک مختومه شد. با این حال، او فرصت حضور در جام جهانی را از دست داد.
دیپرینک در گفتوگو با روزنامه تلگراف گفته بود:«از اینکه به ناحق متهم شدم، عمیقاً ناراحت هستم. از همان ابتدا با تحقیقات پلیس همکاری کامل داشتم و تمام اطلاعات لازم را نیز فوراً در اختیار فیفا، یوفا و فدراسیون فوتبال هلند قرار دادم.
از حمایتی که فدراسیون فوتبال هلند از من کرد و همچنین نحوه مدیریت این پرونده سپاسگزارم. اینکه فیفا تصمیم گرفت من را به جام جهانی دعوت نکند، واقعاً تأسفبرانگیز است و طبیعتاً از این موضوع ناامید شدهام.»
خبر درگذشت او کاملاً غیرمنتظره بود؛ چرا که همین روز شنبه، دیدار دوستانه میان گو اهد ایگلز و آپولون افسی را قضاوت کرده بود.