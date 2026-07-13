خبرگزاری کار ایران
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دو خارجی پرسپولیس به تمرینات اضافه شدند (عکس)

دو خارجی پرسپولیس به تمرینات اضافه شدند (عکس)
کد خبر : 1812814
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تمرین امروز پرسپولیس با حضور دو چهره جدید خارجی همراه بود؛ اتفاقی که در آستانه اردوی ترکیه، شرایط کادر فنی را برای آغاز فصل تازه تغییر داده است.

به گزارش ایلنا،  ایگور سرگیف و دنیل گرا، دو بازیکن خارجی پرسپولیس، امروز پس از ورود به ایران در محل تمرین این تیم حاضر شدند و خود را به کادر فنی معرفی کردند.

این دو بازیکن به دلیل اختلاف در زمان آغاز تمرینات و شرایط بدنی، در دیدار دوستانه امروز برابر شهدای رزکان به میدان نرفتند، اما با آغاز تمرینات اختصاصی، خود را برای حضور در اردوی آماده‌سازی سرخ‌پوشان در ترکیه آماده خواهند کرد.

دو خارجی پرسپولیس به تمرینات اضافه شدند (عکس)

در همین حال، اوستون اورونوف، ستاره ازبکستانی پرسپولیس که همراه تیم ملی کشورش در جام جهانی حضور داشت، قرار است روز چهارشنبه وارد تهران شود و پس از معرفی خود به مهدی تارتار، تمریناتش را با سرخ‌پوشان آغاز کند.

با اضافه شدن بازیکنان خارجی، پرسپولیس اکنون پنج بازیکن غیرایرانی در اختیار دارد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت سهمیه خارجی، مدیران و کادر فنی را ناچار به خروج یکی از این نفرات از فهرست خواهد کرد.

دو خارجی پرسپولیس به تمرینات اضافه شدند (عکس)

در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال جدایی دنیل گرا مطرح شده بود، اما مصدومیت تیوی بیفوما و همچنین نهایی نشدن جذب گزینه‌هایی مانند رامین رضاییان یا آریا یوسفی، معادلات را تغییر داده است. بر همین اساس، احتمال دارد بیفوما از فهرست خارج شود و دنیل گرا در ترکیب پرسپولیس باقی بماند.

حضور ایگور سرگیف نیز دست مهدی تارتار را در خط حمله بازتر خواهد کرد. با اضافه شدن این مهاجم، در کنار علی علیپور و پوریا شهرآبادی، پرسپولیس گزینه‌های بیشتری برای تقویت خط آتش خود در فصل پیش‌رو در اختیار خواهد داشت.

 

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