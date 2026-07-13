به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از برگزاری چند روز اردوی داخلی در تهران، خود را برای آغاز مرحله بعدی آماده‌سازی پیش‌فصل آماده می‌کرد، اما برنامه سفر خارجی آبی‌پوشان با ابهام مواجه شده است.

بازیکنان استقلال طی چهار روز گذشته در هتل المپیک حضور داشتند و صبح امروز نیز با مراجعه به مرکز پزشکی ایفمارک، تست‌های پزشکی پیش‌فصل را پشت سر گذاشتند تا اردوی داخلی این تیم به پایان برسد.

بر اساس برنامه اولیه، قرار بود استقلال پس از پایان این مرحله، برای برگزاری اردویی ۸ تا ۱۰ روزه راهی یکی از کشورهای همسایه شود و در کنار تمرینات آماده‌سازی، چند دیدار دوستانه نیز برگزار کند.

با این حال، شرایط و تحولات اخیر منطقه موجب شده مدیران باشگاه درباره انجام این سفر با تردید روبه‌رو شوند. به همین دلیل، برگزاری اردوی خارجی فعلاً در حالت تعلیق قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره آن طی روزهای آینده اتخاذ خواهد شد.

در همین حال، کادر فنی استقلال تمرین فردای تیم را تعطیل اعلام کرده است. آبی‌پوشان پس از یک روز استراحت، تمرینات خود را از سر خواهند گرفت و ادامه برنامه‌های آماده‌سازی پیش‌فصل در کمپ مرحوم ناصر حجازی دنبال خواهد شد.

انتهای پیام/