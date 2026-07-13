پرسپولیس 3 - رزکان 0؛ ستارههای جدید خودی نشان دادند
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار دوستانه خود با هدایت مهدی تارتار، موفق شد شهدای رزکان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در نخستین مسابقه تدارکاتی خود زیر نظر مهدی تارتار مقابل شهدای رزکان به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، حریف خود را با سه گل شکست داد.
سرخپوشان این مسابقه را با ترکیب پیام نیازمند، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، محمد خدابندهلو، مارکو باکیچ، مهدی تیکدری، محمد عمری، امیرحسین محمودی و امین کاظمیان آغاز کردند. پیام نیازمند، حسین کنعانی و امیرحسین محمودی که در اردوی اخیر تیم ملی حضور داشتند، از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفتند.
در میان بازیکنان خارجی، مارکو باکیچ در ترکیب اصلی به میدان رفت. دنیل گرا و ایگور سرگیف نیز امروز نخستین تمرین خود را همراه پرسپولیس انجام دادند و کارشان را با سرخپوشان آغاز کردند. تیوی بیفوما نیز به دلیل مصدومیت در این مسابقه غایب بود و نتوانست تیمش را همراهی کند.
ابوالفضل جلالی، مجید عیدی و مهدی تیکدری نیز نخستین بازی خود را با پیراهن پرسپولیس انجام دادند. پوریا شهرآبادی نیز به دلیل حضور در اردوی تیم امید در اختیار کادر فنی پرسپولیس نبود.
گلهای پرسپولیس در این مسابقه را محمد عمری، مهدی تیکدری و محمدرضا میرشفیعیان به ثمر رساندند. عمری روی پاس مهدی تیکدری موفق به گلزنی شد و تیکدری نیز با استفاده از پاس محمد خدابندهلو نخستین گل خود با پیراهن پرسپولیس را در روز تولدش به ثبت رساند.
گل سوم سرخپوشان نیز توسط محمدرضا میرشفیعیان، بازیکن جوان آکادمی پرسپولیس، به ثمر رسید. او با شوتی از داخل محوطه جریمه در نیمه دوم دروازه حریف را باز کرد. در نیمه دوم نیز به جز یاسین سلمانی و حسین ابرقویی، سایر نفرات حاضر در زمین را بازیکنان تیم امید پرسپولیس تشکیل میدادند.
پرسپولیس در ادامه برنامه آمادهسازی خود قصد دارد روز جمعه برای برگزاری اردوی تدارکاتی راهی ارزروم ترکیه شود. البته برگزاری این اردو منوط به دریافت مجوز شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.