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وضعیت رامین رضاییان در استقلال مشخص شد

وضعیت رامین رضاییان در استقلال مشخص شد
کد خبر : 1812810
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سرپرست مدیرعاملی استقلال با اشاره به وضعیت رامین رضاییان اعلام کرد باشگاه و این بازیکن برای ادامه همکاری تمایل مشترک دارند، اما وجود بند فسخ در قرارداد باعث شده آینده مدافع ملی‌پوش آبی‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  در شرایطی که رامین رضاییان پس از پایان رقابت‌های جام جهانی هنوز به تمرینات استقلال اضافه نشده و شایعات مختلفی درباره آینده او مطرح است، علی تاجرنیا از ادامه مذاکرات میان باشگاه و این بازیکن خبر داد.

رضاییان که فصل گذشته به صورت قرضی راهی فولاد شده بود، پس از پایان قراردادش باید به استقلال بازگردد، اما تاکنون در اردوی پیش‌فصل آبی‌پوشان حضور پیدا نکرده است. انتشار تصویری از تمرینات اختصاصی او در اروپا و مطرح شدن گمانه‌زنی‌هایی درباره پیشنهادهای خارجی و حتی بازگشت به پرسپولیس، ابهام‌ها درباره آینده این بازیکن را افزایش داده است.

تاجرنیا با اشاره به شرایط رضاییان گفت: این بازیکن پس از انتقال قرضی به فولاد توانست دوباره به روزهای اوج خود بازگردد و عملکرد موفقی نیز در جام جهانی داشته باشد. به گفته او، استقلال از ادامه حضور رضاییان استقبال می‌کند و خود این بازیکن نیز تمایل دارد همکاری با آبی‌پوشان ادامه پیدا کند.

سرپرست مدیرعاملی استقلال همچنین تأکید کرد مذاکرات میان دو طرف انجام شده و تماس‌ها و جلسات لازم نیز برگزار شده است. او ابراز امیدواری کرد این گفت‌وگوها به نتیجه مطلوب برسد و رضاییان فصل آینده نیز پیراهن استقلال را بر تن کند.

تاجرنیا درباره شایعات مربوط به پیشنهادهای اروپایی این مدافع ملی‌پوش نیز اظهار داشت باشگاه تاکنون از وجود پیشنهاد رسمی اطلاعی دریافت نکرده است. او افزود قرارداد رضاییان مطابق توافق قبلی اعتبار دارد، اما بندی برای فسخ دوطرفه نیز در آن پیش‌بینی شده که در صورت توافق طرفین قابل اجرا خواهد بود.

وی همچنین اخبار منتشرشده درباره رقم دلاری بند فسخ را تکذیب کرد و گفت مبلغ تعیین‌شده در قرارداد رقم بالایی نیست و برخی اعداد مطرح‌شده در فضای مجازی صحت ندارد.

با وجود اظهارات مثبت مدیران استقلال درباره حفظ رضاییان، وضعیت این بازیکن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. او همچنان در تمرینات آبی‌پوشان حضور نیافته و آینده‌اش به نتیجه مذاکرات و تصمیم نهایی دو طرف بستگی خواهد داشت.

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