جدایی رسمی رضا شکاری از پرسپولیس
در حالی که تصور میشد یکی از بازیکنان پرسپولیس همچنان در برنامههای کادر فنی برای فصل جدید حضور داشته باشد، باشگاه تصمیم تازهای درباره آینده این هافبک گرفت؛ تصمیمی که در آستانه آغاز فصل جدید، گمانهزنیها درباره مقصد بعدی او را افزایش داده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به طور رسمی اعلام کرد همکاری این باشگاه با رضا شکاری به پایان رسیده است. این بازیکن با امضای توافقنامه جدایی، پس از یک فصل حضور در جمع سرخپوشان، به کار خود در این تیم خاتمه داد.
نکته قابل توجه این است که شکاری در فهرست مازاد مهدی تارتار قرار نداشت و حتی در آغاز تمرینات پیشفصل نیز همراه سایر بازیکنان پرسپولیس حضور پیدا کرده بود. با این حال، دو طرف در نهایت بر سر پایان همکاری به توافق رسیدند و قرارداد این هافبک به صورت توافقی فسخ شد.
شکاری که سابقه بازی در تیمهای گلگهر، تراکتور و سپاهان را نیز در کارنامه دارد، حالا پرسپولیس را هم به فهرست تیمهای سابق خود اضافه کرده و به دنبال انتخاب مقصد بعدی دوران حرفهایاش است.
بر اساس گمانهزنیها، این هافبک تکنیکی در روزهای آینده درباره تیم آینده خود تصمیمگیری خواهد کرد. گفته میشود احتمال ادامه فوتبال او خارج از ایران وجود دارد، هرچند چند باشگاه لیگ برتری نیز شرایط جذب این بازیکن را بررسی میکنند.
رضا شکاری با چشمپوشی از بخش قابل توجهی از مبلغ قرارداد خود، توافقنامه جدایی با پرسپولیس را امضا کرد تا همکاری دو طرف پیش از آغاز فصل جدید به پایان برسد.