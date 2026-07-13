علی کمالی از سپاهان به چادرملو پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان در ادامه برنامه خود برای استفاده از بازیکنان جوان، علی کمالی را با قراردادی قرضی به چادرملو اردکان واگذار کرد. این وینگر بابلی که توانایی بازی در هر دو سمت خط حمله را دارد، فصل آینده پیراهن نماینده استان یزد را بر تن خواهد کرد.

کمالی پیش از این نیز در لیگ بیست‌وچهارم به صورت قرضی برای چادرملو به میدان رفته بود. او پس از گذشت چند هفته از آغاز فصل، جایگاه ثابتی در ترکیب این تیم پیدا کرد و در مجموع ۱۸ مسابقه شامل ۱۷ دیدار لیگ برتر و یک بازی جام حذفی برای شاگردان سعید اخباری به میدان رفت.

تنها گل این بازیکن با پیراهن چادرملو نیز مقابل سپاهان، باشگاه تحت قراردادش، به ثمر رسید. او در دقایق پایانی آن مسابقه با ضربه سر گل تساوی را وارد دروازه سپاهان کرد، اما گل دیرهنگام طلایی‌پوشان باعث شد چادرملو در نهایت با نتیجه ۲ بر یک شکست بخورد.

کمالی پس از پایان دوران قرضی به سپاهان بازگشت، اما در فصل گذشته فرصت چندانی برای حضور در ترکیب اصلی پیدا نکرد. او در پنج مسابقه، شامل سه بازی لیگ برتر و دو دیدار لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم، تنها ۱۰۴ دقیقه برای سپاهان به میدان رفت.

همین موضوع زمینه انتقال دوباره این بازیکن به چادرملو را فراهم کرد. کمالی با شرایط این تیم و تفکرات سعید اخباری آشنایی دارد و کادر فنی چادرملو نیز شناخت کاملی از توانایی‌های او دارد؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش دقایق بازی و ادامه روند پیشرفت این وینگر جوان کمک کند.

چادرملو در فصل پیش‌رو علاوه بر لیگ برتر، در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم نیز حضور خواهد داشت و به دنبال تقویت ترکیب خود برای حضور همزمان در دو تورنمنت است. بازگشت علی کمالی نیز در همین راستا انجام شده تا این بازیکن فرصت بیشتری برای نمایش توانایی‌های خود به دست آورد.

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