تاجرنیا: تکلیف پنجره استقلال تا یک هفته آینده مشخص میشود
در شرایطی که هواداران استقلال همچنان نگران وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی و روند جذب بازیکنان جدید هستند، یکی از مدیران ارشد این باشگاه تازهترین توضیحات را درباره پیگیریهای حقوقی و آینده نقلوانتقالات آبیها ارائه کرده است؛ اظهاراتی که میتواند به انتظار چند هفتهای هواداران پایان دهد.
به گزارش ایلنا، رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در حاشیه مراسم تشییع مادر حسین فرکی، درگذشت مادر این مربی باسابقه را تسلیت گفت و حضور گسترده اهالی ورزش در این مراسم را نشانه جایگاه ویژه او در فوتبال ایران دانست.
تاجرنیا اظهار کرد: آشنایی او با حسین فرکی به دوران جام ملتهای آسیا در پکن بازمیگردد؛ زمانی که فرکی در کادر فنی تیم ملی حضور داشت. به گفته او، فرکی هم از نظر فنی و هم از نظر اخلاقی از چهرههای شاخص فوتبال ایران محسوب میشود و محبوبیتش میان اهالی ورزش نیز بار دیگر در این مراسم به نمایش درآمد.
سرپرست مدیرعاملی استقلال در ادامه درباره فعالیتهای نقلوانتقالاتی این باشگاه گفت: برخلاف تصور برخی، اقدامات نقلوانتقالاتی استقلال در جریان است، اما همه این فعالیتها رسانهای نمیشود. او یادآور شد فصل گذشته نیز در مقطع مشابه، بسیاری از تیمها بازیکن جذب کرده بودند و استقلال با وجود سکوت خبری، در ادامه برنامههای خود را پیش برد.
تاجرنیا درباره آخرین وضعیت پنجره نقلوانتقالاتی استقلال نیز عنوان کرد: مدیران باشگاه همه تلاش خود را برای باز شدن پنجره به کار گرفتهاند. او تأکید کرد بسته شدن پنجره نتیجه پروندههای مربوط به سالهای گذشته است و مدیریت فعلی نقشی در ایجاد این مشکل نداشته، اما مسئولیت حل آن را بر عهده گرفته است.
وی همچنین با اشاره به رد شدن دو درخواست قبلی باشگاه برای دریافت دستور موقت افزود: استقلال بار دیگر اقدامات حقوقی لازم را انجام داده و نشانههای مثبتی نیز دریافت کرده است، اما تصمیم نهایی به رأی مرجع قضایی بستگی دارد و تا زمان صدور حکم نمیتوان با قطعیت درباره باز شدن پنجره اظهار نظر کرد.
رئیس هیئتمدیره استقلال در پایان ابراز امیدواری کرد: بر اساس پیگیریهای انجامشده، وضعیت این پرونده حداکثر تا یک هفته آینده تعیین تکلیف خواهد شد.