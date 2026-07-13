گلگهر هافبک سپاهان را جذب کرد
گلگهر سیرجان که یکی از فعالترین تیمهای لیگ برتر در بازار نقلوانتقالات تابستانی بوده، حالا با جذب یک بازیکن جوان و آیندهدار، روند تقویت ترکیب خود را ادامه داده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه گلگهر سیرجان روند تقویت ترکیب خود برای فصل جدید لیگ برتر را ادامه داد و با پرداخت مبلغ رضایتنامه محمدرضا بردبار، این هافبک ۲۱ ساله را از سپاهان به خدمت گرفت.
بردبار هفتمین خرید تابستانی گلگهر محسوب میشود. این باشگاه پیش از این نیز سید محمداحسان حسینی، محمد علینژاد، پدرام قاضیپور، سهیل صحرایی، مجتبی فخریان و مجید علیاری را به ترکیب خود اضافه کرده بود.
این هافبک دفاعی طی دو فصل اخیر در عضویت سپاهان قرار داشت و در این مدت در رقابتهای مختلف فرصت حضور در ترکیب طلاییپوشان را به دست آورد. او در لیگ برتر ۶ بار از ابتدا به میدان رفت و ۱۳ مرتبه نیز بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد. بردبار همچنین سابقه حضور در جام حذفی و رقابتهای آسیایی با پیراهن سپاهان را نیز در کارنامه دارد.
بردبار پیش از حضور در سپاهان، تجربه بازی در لیگ برتر با پیراهن ملوان را نیز کسب کرده بود و حالا امیدوار است با پیوستن به گلگهر، فرصت بیشتری برای حضور مستمر در ترکیب اصلی این تیم به دست آورد.
باشگاه سپاهان نیز با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که پس از پرداخت مبلغ رضایتنامه از سوی گلگهر، انتقال محمدرضا بردبار به تیم سیرجانی نهایی شده است.