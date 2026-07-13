یاسر آسانی ایران را ترک کرد

به گزارش ایلنا، یاسر آسانی که طی روزهای اخیر پس از بازگشت به تهران در تمرینات استقلال حضور یافته بود، صبح امروز نیز همراه سایر بازیکنان آبی‌پوش در مرکز پزشکی ایفمارک حاضر شد و تست‌های پزشکی پیش‌فصل را با موفقیت پشت سر گذاشت.

این بازیکن پس از پایان معاینات پزشکی، جلسه‌ای با مدیرعامل باشگاه استقلال برگزار کرد. در این نشست، طرفین درباره ادامه همکاری و تمدید قرارداد این بازیکن گفت‌وگو کردند و روند مذاکرات در فضایی مثبت دنبال شد.

آسانی با وجود اینکه یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد، در روزهای گذشته مذاکرات سازنده‌ای با مدیران باشگاه برای امضای قراردادی جدید و سه‌ساله انجام داده بود. حتی قرار بود پس از دریافت مبلغ پیش‌پرداخت، قرارداد تازه او نیز به امضا برسد.

با این حال، به دلیل شرایط خاص منطقه و تحولات اخیر، این بازیکن عصر امروز ایران را به مقصد استانبول ترک کرد تا با اعضای خانواده خود دیدار کند.

باشگاه استقلال نیز با تأکید بر روابط حرفه‌ای و مثبت با یاسر آسانی، ابراز امیدواری کرده است که پس از فراهم شدن شرایط، توافق نهایی میان دو طرف حاصل شود و این بازیکن همچنان در جمع آبی‌پوشان پایتخت به کار خود ادامه دهد.

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