فرشاد پیوس: نسل مهدویکیا و علی دایی دنبال حواله نبود
صد سال دیگر نقد به مهدویکیا به شما نمیرسد
بعد از انتقاداتی که علیرضا بیرانوند به مهدی مهدویکیا داشت، فرشاد پیوس به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیرانوند بعد از حذف تیم ملی از مرحله گروهی با حضور در برنامهای تلویزیونی و در بخشی از صحبتهایش به انتقاد از مهدی مهدویکیا پرداخت و مدعی شد برخلاف دیگر اسطورههایی که در خلال جام جهانی در اردوی تیمهای کشورشان حاضر شدند و به حمایت از آنها پرداختند، مهدی مهدویکیا چنین رفتاری نداشت و علیرغم حضور در امریکا تنها از جایگاه ویژه تماشاگر دیدارهای ایران بود.
نقدی که بلافاصله با نقدهای موافق و مخالفت زیادی مواجه شد. فرشاد پیوس در این خصوص میگوید: بزرگترین درسی که بزرگان فوتبال باید یاد داشته باشند احترام به پیشکسوت است. آقای بیرانوند برای دومین بار است که به پیشکسوتان توهین میکند. این اسمش نقد نیست و خودش متوجه موضوع هست.
وی که به شدت بابت این جبهه گیری علیه مهدویکیا شاکی بود گفت: آقای بیرانوند شما زمانی که بچه بودید آقای مهدویکیا برای فوتبال ما افتخارآفرینی کرده است. دستاورد او پیروزی مقابل آمریکا و گلزنی و خیلی دیگر از افتخارات است. شما هم برای فوتبال ما زحمت کشیدی اما اینطور نقدها واقعا دور از انصاف است.
پیوس در ادامه گفت: شما افتخار کسب کنید و بعد انتظار داشته باشید. ماحصل سالها حضور در جام جهانی و ملتها چه افتخار بزرگی بوده است؟ شما افتخار کسب کنید و آن وقت قول میدهیم نه تنها آقای مهدویکیا که تمام نسلهای فوتبال ایران جلوی شما سر خم کنند و هر دستوری داشتید اجرا کنند. خودمان را چرا باید گول بزنیم. فوتبال ما خیلی بالاتر از نیوزلند است. در جام جهانی ۴۸ تیمی طبق هر معیاری برای موفقیت و افتخار باید نیوزلند را شکست میدادید و راهی مرحله بعدی میشدید. انتظار ندارید که بابت حذف همه سر تعطیم فرود بیاورند؟
پیوس با اشاره به اینکه این اقدام پیش از این نیز از سوی بیرانوند شکل گرفته گفت: کسی باید انتظار محبت و احترام داشته باشد که فارغ از هر چیزی خودش معنای آن را درک کند. پاسخ تمامی محبتهای پرسپولیس با چه اقدامی پاسخ داده شد که الان بابت مساوی و حذف در جام جهانی انتظار احترام داری؟ امثال مهدویکیا در دورانی که پول در فوتبال نبود بهترین عملکرد را داشت و با انتقالش نیز کمک بزرگی به تیم کرد و جزو مفاخر فوتبال ایران محسوب میشود و در بازگشت هم بدون حاشیه سازی، خود را جلوی از تیم قلمداد کرد و روز آخر هم بدون حاشیه سازی خداحافظی کرد و نه دل کسی را به درد آورد و اشکی هم اگر از چشم هوادار آمد، اشک شوق و عشق بود. برای همین است که همین امروز هم برای میلیونها فوتبالدوست ایرانی نه تنها پرسپولیسی، نام مهدویکیا همراه با احترام آورده میشود. پس با احترام به شما باید بگویم که نقد و حرف زدن درباره آقای مهدویکیا صد سال دیگر هم به شما نمیرسد.
پیوس در پایان درباره حفظ سهمیه شناورسازی در لیگ برتر گفت: ابتدا باید از تمامی هواداران عزیز قشمی و مسوولان آن بابت حمایتشان تشکر کنم. حفظ این تیم همانند اقدامی که فصل گذشته برای نیروی زمینی در حفظ و بقای آن داشتیم سخت بود. در روزهایی به تیم اضافه شدم که جز گزینههای سقوط بود و فشار زیادی متحمل شدیم. امیدوارم اتفاقات بهتری برای این هواداران رقم بخورد و البته برای قشم عزیز هم آرزوی دوری از هر اتفاقی را دارم و در گوشه قلبم جای آنها قرار دارد.