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مازیار زارع در ملوان ماندنی شد (عکس)

مازیار زارع در ملوان ماندنی شد (عکس)
کد خبر : 1812777
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در شرایطی که آینده نیمکت ملوان طی هفته‌های اخیر با ابهامات زیادی همراه بود و شایعات متعددی درباره احتمال جدایی سرمربی این تیم به گوش می‌رسید، تازه‌ترین تصمیم او معادلات را تغییر داد و واکنش گسترده هواداران را به دنبال داشت.

به گزارش ایلنا،  مازیار زارع به حضور خود در رأس کادر فنی ملوان انزلی ادامه می‌دهد. سرمربی این تیم با وجود مشکلات مالی و شرایط نامطلوب باشگاه، قراردادش را تمدید کرد تا هدایت ملوان را در فصل جدید نیز بر عهده داشته باشد.

در هفته‌های اخیر، جدایی چند بازیکن کلیدی و وضعیت مالی باشگاه، نگرانی‌هایی را درباره آینده ملوان و احتمال تغییرات روی نیمکت این تیم ایجاد کرده بود. پایان قرارداد زارع نیز باعث شده بود گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره احتمال جدایی او مطرح شود.

با این حال، زارع امروز با اعلام ادامه همکاری خود با ملوان، به این شایعات پایان داد و تصمیم گرفت در کنار این تیم بماند. تمدید قرارداد او می‌تواند تا حدی خیال هواداران ملوان را از ثبات کادر فنی در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر آسوده کند.

زارع که با پیشنهادهایی از چند تیم لیگ برتری دیگر هم روبه رو شده بود،امروز با انتشار یک استوری با تصاویری از هواداران ملوان در ورزشگاه سیروس قایقران، خطاب به انزلی چی ها نوشت: «قدم اول رو برای شروع این مسیر سخت برداشتم، فقط برای ملوان و هواداران عاشقش».

مازیار زارع در ملوان ماندنی شد (عکس)

 

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