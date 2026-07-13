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جعفری به جمع سبزپوشان پیوست (عکس)

جعفری به جمع سبزپوشان پیوست (عکس)
کد خبر : 1812763
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باشگاه ذوب‌آهن با جذب پارسا جعفری، یکی از دروازه‌بانان باتجربه و آینده‌دار فوتبال ایران، نخستین گام‌های خود را برای تقویت ترکیب در آستانه فصل جدید لیگ برتر برداشت.

به گزارش ایلنا،  باشگاه ذوب‌آهن با امضای قراردادی رسمی، جعفری را به خدمت گرفت تا این دروازه‌بان در فصل جدید زیر نظر محمد ربیعی برای سبزپوشان اصفهانی به میدان برود.

جعفری به جمع سبزپوشان پیوست (عکس)

جعفری در سال‌های اخیر با نمایش‌های قابل‌قبول در چارچوب دروازه ذوب‌آهن، توانسته بود خود را به‌عنوان یکی از دروازه‌بانان مستعد لیگ برتر معرفی کند. عملکرد این گلر همچنین باعث شد در مقاطع مختلف به اردوهای تیم ملی ایران نیز دعوت شود.

ذوب‌آهن امیدوار است با حضور جعفری، خط دروازه این تیم در فصل پیش‌رو از ثبات و کیفیت بیشتری برخوردار باشد و این دروازه‌بان نقش مهمی در تحقق اهداف شاگردان محمد ربیعی ایفا کند.

 

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