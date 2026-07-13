آخرین وضعیت مصدومیت تیبو کورتوا مشخص شد

به گزارش ایلنا، در حالی که حواشی مربوط به اختلاف تیبو کورتوا با رودی گارسیا، سرمربی تیم ملی بلژیک، پس از تعویض این دروازه‌بان در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی برابر اسپانیا همچنان ادامه دارد، نتایج معاینات پزشکی او خبر امیدوارکننده‌ای برای رئال مادرید به همراه داشته است.

کورتوا صبح امروز در مرکز پزشکی باشگاه رئال مادرید تحت بررسی‌های تخصصی و تصویربرداری MRI قرار گرفت. نتایج این آزمایش‌ها نشان داد آسیب‌دیدگی عضله چهارسر ران پای چپ او خفیف است و روند درمان به گونه‌ای پیش می‌رود که مشکلی برای حضورش در نخستین مسابقه رئال مادرید در فصل جدید لالیگا ایجاد نخواهد کرد.

بر اساس ارزیابی کادر پزشکی باشگاه، این مصدومیت تأثیری بر برنامه آماده‌سازی پیش‌فصل کورتوا نیز نخواهد گذاشت. طبق برنامه، او در هفته پایانی ماه جولای به تمرینات تیم اصلی بازمی‌گردد و دوران درمان خود را به پایان خواهد رساند.

با این حال، پیش‌بینی می‌شود کورتوا در دیدار دوستانه رئال مادرید برابر فیورنتینا که نخستین روز ماه اوت در کلاگن‌فورت اتریش برگزار می‌شود، به میدان نرود تا روند ریکاوری خود را بدون ریسک دنبال کند.

دروازه‌بان بلژیکی هنگام خروج از مرکز پزشکی والدبباس نیز شرایط روحی مناسبی داشت و با آرامش محل را ترک کرد. او پس از دریافت برنامه درمانی اختصاصی، تعطیلات خود را آغاز خواهد کرد تا پس از پایان استراحت، با آمادگی کامل به تمرینات رئال مادرید بازگردد.

کورتوا در فصل جدید علاوه بر حضور در ترکیب رئال مادرید، باید درباره ادامه مسیر خود در تیم ملی بلژیک نیز تصمیم‌گیری کند؛ تیمی که در ماه‌های اخیر حواشی متعددی را میان او و کادر فنی تجربه کرده است.

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