خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهاجم سپاهان با نساجی به توافق رسید

مهاجم سپاهان با نساجی به توافق رسید
کد خبر : 1812705
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت خود در بازار نقل‌وانتقالات، جواد آقایی‌پور، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک را به خدمت گرفت تا یکی از خریدهای مهم خود برای حضور در لیگ برتر را نهایی کند.

به گزارش ایلنا، جواد آقایی‌پور، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک، با امضای قراردادی رسمی به نساجی مازندران پیوست.

مهاجم سپاهان با نساجی به توافق رسید

مدیران نساجی که پس از صعود به لیگ برتر به دنبال تقویت ترکیب تیم هستند، با جذب این مهاجم، یکی از نیازهای خط حمله خود را برطرف کردند. آقایی‌پور پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد و از فصل آینده با پیراهن نساجی در رقابت‌های لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل