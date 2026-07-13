مهاجم سپاهان با نساجی به توافق رسید
باشگاه نساجی مازندران در ادامه فعالیت خود در بازار نقلوانتقالات، جواد آقاییپور، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک را به خدمت گرفت تا یکی از خریدهای مهم خود برای حضور در لیگ برتر را نهایی کند.
به گزارش ایلنا، جواد آقاییپور، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک، با امضای قراردادی رسمی به نساجی مازندران پیوست.
مدیران نساجی که پس از صعود به لیگ برتر به دنبال تقویت ترکیب تیم هستند، با جذب این مهاجم، یکی از نیازهای خط حمله خود را برطرف کردند. آقاییپور پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد و از فصل آینده با پیراهن نساجی در رقابتهای لیگ برتر به میدان خواهد رفت.