مهاجم سپاهان با نساجی به توافق رسید

به گزارش ایلنا، جواد آقایی‌پور، مهاجم فصل گذشته آلومینیوم اراک، با امضای قراردادی رسمی به نساجی مازندران پیوست.

مدیران نساجی که پس از صعود به لیگ برتر به دنبال تقویت ترکیب تیم هستند، با جذب این مهاجم، یکی از نیازهای خط حمله خود را برطرف کردند. آقایی‌پور پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد و از فصل آینده با پیراهن نساجی در رقابت‌های لیگ برتر به میدان خواهد رفت.

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