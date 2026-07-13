نقشه بزرگ فدراسیون برای بازگشت برزیل به آغوش هواداران خانگی

به گزارش ایلنا، یک چرخه جدید در فوتبال برزیل آغاز شده است. به دنبال حذف زودهنگام آن‌ها در مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی 2026 مقابل نروژِ تحت رهبری هالند، CBF (کنفدراسیون فوتبال برزیل) از هم‌اکنون کار بر روی آینده را استارت زده است.

در جبهه ورزشی، کارلو آنچلوتی برای چهار سال آینده به عنوان سرمربی تیم ملی باقی خواهد ماند. علیرغم انتقادها، این سرمربی ایتالیایی قرارداد دارد و قصد دارد به آن وفادار بماند.

خارج از زمین مسابقه، قطعاً تغییراتی رخ خواهد داد. اولین تغییر در کادر فنی آنچلوتی خواهد بود؛ پسر و دستیار او، دیویده، تیم ملی برزیل را برای پیوستن به لیل ترک خواهد کرد. علاوه بر این، به گزارش رسانه برزیلی «استادو»، کنفدراسیون فوتبال برزیل می‌خواهد تعداد مسابقاتی را که تیم ملی در داخل کشور برگزار می‌کند، افزایش دهد.

یکی از هفت مسابقه

از پنج بازی دوستانه اخیر برزیل، تنها یک بازی در خاک برزیل برگزار شده است. آن مسابقه در ماراکانا و برابر پاناما بود. تیم ملی قبل از عزیمت به جام جهانی، با یک پیروزی قاطع ۶-۲ با هواداران خود خداحافظی کرد. از چهار بازی باقی‌مانده، سه بازی در ایالات متحده و یک بازی در فرانسه برگزار شد.

پیش از این مسابقات، باید تا سال ۲۰۱۹ به عقب برگردید تا بازی دوستانه دیگری از برزیل در خاک خود پیدا کنید؛ مسابقه‌ای برابر هندوراس که آن هم با پیروزی قاطع ۷-۰ همراه بود. بین این دو مسابقه، برزیل در مجموع ۱۴ بازی دوستانه را به عنوان تیم میزبان برگزار کرده که هیچ‌کدام از آن‌ها در داخل مرزهای خودش نبوده است.

هیئت‌مدیره جدید CBF می‌خواهد این وضعیت را کاملاً تغییر دهد. آن‌ها از هم‌اکنون در حال جستجوی استادیوم‌هایی در برزیل برای پنجره بازی‌های بین‌المللی بعدی هستند که از ۹ تا ۱۷ نوامبر برگزار خواهد شد. پیش از آن، تیم تحت هدایت کارلو آنچلوتی دو بازی دوستانه انجام خواهد داد که این بار در استرالیا خواهد بود.

سه گزینه احتمالی

برزیل یکی از مهدهای فوتبال است. این کشور آمریکای جنوبی یکی از غول‌های این رشته ورزشی است، بنابراین استادیوم‌های مناسبی برای میزبانی از مسابقات تیم ملی خود دارد. هیئت‌مدیره جدید CBF می‌خواهد بازی‌های بیشتری را در شمال شرقی کشور برگزار کند، جایی که سه استادیوم بزرگ در آن قرار دارد.

در فورتالزا، استادیوم گوورنادور پلاسیدو کاستلو قرار دارد که معمولاً با نام آرنا کاستلائو شناخته می‌شود. این ورزشگاه خانه تیم فورتالزا اف‌سی در سری بی (دسته دوم) است و گنجایشی نزدیک به ۶۴,۰۰۰ تماشاگر دارد. این استادیوم در سال ۲۰۱۴ میزبان شش مسابقه از جام جهانی بود.

ناتال گزینه دیگری برای CBF است. آرنا داس دوناس در منطقه‌ای شرقی‌تر واقع شده است. تیم آمریکا د ناتال از دسته چهارم، تیمی است که از این استادیوم استفاده می‌کند. این ورزشگاه اختصاصاً برای جام جهانی ۲۰۱۴ ساخته شد و میزبان چهار مسابقه بود. این استادیوم گنجایشی بیش از ۴۱,۰۰۰ تماشاگر دارد.

آخرین گزینه در رسیفی و مشخصاً در استادیوم ایلها دو رتیرو است. این ورزشگاه با گنجایش ۳۵,۰۰۰ تماشاگر، کوچک‌ترین استادیوم در میان این سه گزینه است. اینجا خانه تیم اسپورت رسیفی، تیمی از دسته دوم برزیل است و در طول جام جهانی ۱۹۵۰ میزبان مسابقات بود.

انتهای پیام/