مسی، امباپه و یامال در سایه پادشاه

به گزارش ایلنا، پدربزرگ من بیشتر طرفدار دی‌استفانو بود و پدرم، بیشتر طرفدار پله. گمان می‌کنم اختلاف سنی ۱۴ ساله میان اسطوره آرژانتینی و نابغه برزیلی، عامل اصلی این دسته‌بندی و مرزبندی میان هواداران آن دوران بود.

اتفاقی مشابه همین جریان در خصوص لیونل مسی و کریستیانو رونالدو رخ داد و احتمالاً در آینده نیز نظیر آن را در تقابل میان امباپه و هالند، یا لامین یامال و دزیره دوئه شاهد خواهیم بود. اما در واقعیت، تنها کسی که به معنای واقعی کلمه پادشاهی مطلق کرد، دیه‌گو مارادونا بود. در این یک مورد، هیچ بحث و جدلی وجود ندارد؛ چرا که «ال پلوسا» بر دوران خود، دوران پیش از خود و دوران پس از خود فرمانروایی کرد.

همواره این جمله شنیده می‌شود که هر کس طرفدار اسطوره‌ای است که در دوران او زندگی کرده است: پدربزرگ‌ها عاشقان پله و دی‌استفانو بودند؛ پدران، همگی شیفته مارادونا؛ فرزندان، برخی هوادار مسی و برخی دیگر طرفدار رونالدو؛ و نوه‌ها قطعاً طرفدار لامین یامال خواهند بود.

در این میان، نام‌های واقعاً بزرگی، از گارینشا گرفته تا یوهان کرایف، ممکن است نادیده گرفته شوند و آن‌طور که باید مورد تمجید قرار نگیرند. از این گروه بزرگ، من تنها رونالدو نازاریو را در حد یک معبود و الهه می‌دانم که به نظر من، واقعاً جزو معدود کسانی است که می‌تواند بدون حتی در زدن، وارد تالار خدایان فوتبال شود.

بازگشت باشکوه ابرستاره‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶

مفهوم ابرستاره در این دوره از جام جهانی دوباره با قدرتی دوچندان احیا شده است. مارادونا همان ستاره بی‌تکرار در جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک بود و پس از آن دیگر هرگز چیزی شبیه به آن در هیچ جام جهانی دیگری دیده نشد. اما در این نسخه ۲۰۲۶، بازیکنانی حضور دارند که یک‌تنه بار تیم‌های خود را به دوش می‌کشند. هری کین (در کنار جود بلینگام) رهبری انگلیس را بر عهده دارد؛ کیلیان امباپه فرمانده فرانسه است و لیونل مسی، آرژانتین را پیش می‌برد. ارلینگ هالند نیز همین نقش را برای نروژ ایفا کرد و وینیسیوس برای برزیل تاثیرگذار بود. در این میان، اسپانیا تنها تیمی است که یک رهبر واضح و مشخص ندارد، اما آن‌ها بیشتر از هر تیم دیگری، یک «تیم» واقعی هستند. همه ما امیدواریم که لامین یامال در بهترین و درست‌ترین زمان ممکن ظهور کند. به همین دلیل است که باید خوش‌بین باشیم: لاروخا از هر تیم دیگری منسجم‌تر است و هنوز یامال ورق اصلی را رو نکرده است. او در مسابقات یورو در مقابل فرانسه درخشان ظاهر شد و امیدواریم که اکنون نیز همان سناریو تکرار شود.

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