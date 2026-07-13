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زلزله ۱۶ میلیونی در شب حذف دراماتیک

رکورد خیره‌کننده و تاریخی ماتادورها در جام جهانی

رکورد خیره‌کننده و تاریخی ماتادورها در جام جهانی
کد خبر : 1812596
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مسابقه جنجالی و نفس‌گیر اسپانیا و بلژیک با جذب آمار خیره‌کننده ۱۱.۴ میلیون بیننده ثابت و ثبت سهم ۷۶.۵ درصدی از کل مخاطبان تلویزیونی، یک جنون فوتبالی بی‌سابقه را در تاریخ رسانه‌ای جام جهانی رقم زد.

به گزارش ایلنا، مسابقه میان اسپانیا و بلژیک که با نتیجه ۲-۱ به پایان رسید و صعود لاروخا به نیمه‌نهایی جام جهانی را رقم زد، به میانگین آمار خیره‌کننده ۱۱,۴۵۴,۰۰۰ بیننده در شبکه‌های پخش‌کننده آن (LA 1، LA 2، تله‌دپورته و دازن موندیال) دست یافت و سهم شرینگ ۷۶.۵ درصدی را به ثبت رساند.

بر اساس گزارش شرکت مشاوره بارلوونتو با اتکا به داده‌های فیفتی‌فایوبلو، این مسابقه که روز جمعه در ساعت ۲۱:۰۰ برگزار شد، موفق شد ۱۵,۹۳۰,۰۰۰ بیننده منحصربه‌فرد را به خود جذب کند؛ به این معنی که این تعداد مخاطب در مقاطعی، بازی را تماشا کردند.

پرطرفدارترین و پربیننده‌ترین دقیقه جام جهانی در این روز جمعه، در ساعت ۲۲:۵۱ روی شبکه «لا ۱» تلویزیون اسپانیا (TVE) با حضور ۱۱,۶۷۱,۰۰۰ مخاطب رقم خورد. همچنین مجموع کل بینندگان منحصربه‌فردی که حداقل یکی از مسابقات این روز جمعه را تماشا کردند به ۱۶,۰۳۱,۰۰۰ نفر رسید که این رقم ۳۳.۷ درصد از کل جمعیت اسپانیا را شامل می‌شود.

از زمان آغاز این تورنمنت بزرگ در تاریخ ۱۱ ژوئن تا روز جمعه یعنی ۱۰ جولای، ۷۵.۳ درصد از جمعیت کشور اسپانیا به یکی از مسابقات علاقه‌مندی نشان داده‌اند؛ یعنی بیش از ۳۵.۸ میلیون نفر برای تماشای بخشی از مسابقات، تلویزیون‌های خود را روشن کرده‌اند.

رکورد خیره‌کننده و تاریخی ماتادورها در جام جهانی

وقتی نبرد دراماتیک لاروخا رکورد پرتغال را هم تهدید می‌کند

شایان ذکر است که تا پیش از این، پربیننده‌ترین دقیقه کل این جام جهانی در تاریخ ۶ جولای و در جریان مسابقه حساس پرتغال و اسپانیا ثبت شده بود؛ دیداری که با پیروزی ۰-۱ به نفع اسپانیا و صعود ماتادورها به یک‌چهارم نهایی همراه بود و در ساعت ۲۳:۰۱ روی شبکه «LA 1»، آمار بی‌نظیر ۱۲,۵۲۱,۰۰۰ بیننده را در یک لحظه به دست آورده بود.

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