به گزارش ایلنا، اگرچه در فصل‌های اخیر صحبت‌های بسیار بیشتری درباره حق پخش تلویزیونی و بین‌المللی شدن لالیگا به گوش می‌رسد، اما هر سال با فرارسیدن ماه جولای، یک چیز تا به امروز دست‌نخورده باقی مانده است: کمپین‌های فروش بلیت فصل باشگاه‌ها. با وجود اینکه همیشه تیم‌هایی هستند که کمتر از حد انتظارات ظاهر می‌شوند و هواداران با تحمل ناامیدی‌های مختلف در ماه می از خود می‌پرسند آیا باید به عنوان دارنده بلیت فصل یا عضو باشگاه بمانند یا خیر، اما وقتی باشگاه‌ها کمپین‌های خود را در جولای استارت می‌زنند، این طرح‌ها همیشه به یک موفقیت بزرگ تبدیل می‌شوند.

در این میان فرقی نمی‌کند باشگاه‌های بزرگی مثل رئال مادرید، بارسلونا یا اتلتیکو مادرید باشند که معمولاً بیش از ۶۰,۰۰۰ دارنده ثابت بلیت فصل دارند، یا تیم‌های تازه صعودکرده؛ چرا که وفاداری هواداران همیشه در طول ماه‌های تابستان به اوج خود می‌رسد. رئال مادرید و اتلتیکو از همین حالا سهمیه بلیت‌های فصل خود را پر کرده‌اند و نرخ تمدید هواداران قدیمی بسیار بالا است. به همین ترتیب، لیست‌های انتظار برای ورود به این گروه منتخب نیز بسیار طولانی است. وضعیت مشابهی در بارسلونا نیز در حال رخ دادن است.

بارسلونا تعداد دارندگان بلیت فصل خود را حدود ۶۰,۰۰۰ نفر برآورد می‌کند، هرچند این رقم ممکن است بسته به روند بازسازی و افتتاح بخش‌های جدید در ورزشگاه آن‌ها، کمپ نو، تغییر کند. شرایط مشابهی در باشگاه‌های دیگر مانند ختافه و رئال سوسیداد نیز وجود دارد. به دلیل بازسازی ورزشگاه کولیسیوم، ختافه تا این فصل تنها قادر خواهد بود حدود ۱۰,۰۰۰ صندلی از ۱۳,۰۰۰ دارنده بلیت فصل خود را تمدید کند. در همین حال، رئال سوسیداد انتظار دارد پس از پایان کار بازسازی در تابستان امسال، ۴۲,۳۰۰ صندلی اشغال‌شده داشته باشد و همچنین لیست انتظار قابل توجهی شامل ۵,۵۰۰ نفر دارد که نشانه‌ای مثبت از ایجاد شور و هیجان میان هوادارانش است.

هجوم هواداران برای خرید بلیت لالیگا و بحران محدودیت صندلی‌ها

فشار برای تصاحب یک صندلی در بسیاری از ورزشگاه‌ها به یک امر همیشگی تبدیل شده، چرا که تقاضا به شدت از عرضه موجود پیشی گرفته است. به عنوان مثال، اتلتیک بیلبائو بیس کامل ۴۵,۰۰۰ عضوی خود را حفظ کرده است، در حالی که سویا به لطف یک لیست انتظار که جاهای خالی را پر خواهد کرد، با ثبت ۳۵,۰۰۰ تمدید در این مرحله از فصل، به طور پیوسته به سمت هدف خود یعنی ۳۸,۶۰۰ صندلی (حداکثر ظرفیت موجود) حرکت می‌کند. اسپانیول نیز در آستانه شکستن رکورد است و هدفش فراتر رفتن از ۳۱,۳۶۴ دارنده بلیت فصل در سال گذشته است. بالاتر از این ارقام، والنسیا قرار دارد که برای فصل آینده ۴۰,۱۷۴ دارنده بلیت فصل را هدف‌گذاری کرده و رئال بتیس نیز امیدوار است در کمپین خود برای بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا به ۵۵,۰۰۰ دارنده بلیت فصل برسد.

داستان باشگاه‌های تازه صعودکرده یعنی دپورتیوو لاکرونیا، راسینگ سانتاندر و مالاگا کاملاً متفاوت است. هر سه باشگاه از همین حالا اتمام بلیت‌های فصل خود را پیش‌بینی می‌کنند؛ آن هم در شرایطی که برای دپورتیوو، حتی قبل از باز شدن رسمی دوره فروش، لیست‌های انتظار شکل گرفته است. مالاگا نیز به سهم خود مجبور شده ظرفیت اعضای خود را تثبیت کند تا از ۲۶,۵۰۰ دارنده بلیت فصل فراتر نرود و به این ترتیب حداقل بلیت‌هایی را که باید در هر روز مسابقه در گیشه به فروش برسند، تامین کند. همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که قیمت بلیت فصل نسبت به فصل گذشته در دسته دوم ۳۰ درصد افزایش یافته است؛ چرا که عشق و تعصب قیمت نمی‌شناسد.

دیگر تیم‌های لالیگا که برای عبور از مرز ۲۰,۰۰۰ دارنده بلیت فصل تلاش می‌کنند شامل سلتاویگو (۲۲,۰۰۰)، اوساسونا (۲۰,۰۰۰)، الچه (۲۷,۰۰۰) و ویارئال (۲۱,۵۰۰) هستند. لوانته رقم ۱۹,۵۰۰ را هدف قرار داده و مانند مالاگا، در صورت دستیابی به این آمار به حداکثر ظرفیت خود می‌رسد و فضایی برای تمدید بیشتر نخواهد داشت. از سوی دیگر، آلاوس در ابتدا رقم ۱۷,۸۰۰ دارنده بلیت فصل را یک هدف خوب برای این کمپین می‌داند که اکثر باشگاه‌ها از هم‌اکنون آن را آغاز کرده‌اند. با توجه به نرخ تمدیدها و اهداف تعیین‌شده، این کمپین نویدبخش نمایش هرچه بیشتر قدرت هواداران فوتبال اسپانیا است؛ به عبارت دیگر، اشتیاق برای فوتبال اسپانیا همچنان در حال رشد است.

شکاف عجیب قیمت‌ها؛ از لاکچری‌های مادرید تا سکوت مرموز رایو وایکانو

رایو وایکانو یک نمونه استثنایی است. این باشگاه مستقر در وایکاس که تازه یکی از بهترین فصل‌های تاریخ خود از جمله حضور در فینال اروپا را پشت سر گذاشته، هنوز کمپین بلیت فصل خود را استارت نزده و در حال حاضر هیچ تاریخی را برای اعلام آن یا اطلاع‌رسانی شرایط مالی‌اش مشخص نکرده است.

این موضوع بدون شک جنبه مهمی دارد؛ با قضاوت بر اساس موفقیت کمپین‌ها و لیست‌های انتظار، به نظر نمی‌رسد که قیمت‌ها هواداران وفادار را دلسرد کرده باشد. با این حال، شکاف قیمتی برای تماشای فوتبال در اسپانیا، آن هم فقط برای مسابقات لیگ، بسیار چشمگیر است و رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و والنسیا در صدر اختصاصی‌ترین و گران‌ترین پکیج‌ها قرار دارند. رئال مادرید با حداکثر قیمت بلیت فصل لالیگا به ارزش ۲,۴۶۲ یورو پیشتاز است و پس از آن اتلتیکو مادرید با ۲,۰۲۰ یورو و والنسیا که گران‌ترین پاس آن به ۱,۷۷۵ یورو می‌رسد، در رتبه‌های بعدی هستند. بارسلونا نیز با گران‌ترین بلیت فصل به ارزش ۱,۴۴۳ یورو در رتبه چهارم قرار دارد.

از طرفی رئال مادرید با بلیت‌های فصل از پایه ۳۰۵ یورو و اتلتیکو از پایه ۳۱۰ یورو، پیشنهادهایی دارند که در میان مقرون‌به‌صرفه‌ترین‌ها نیز قرار می‌گیرد. با این حال، لوانته با کف قیمت تمدید بلیت فصل خود به ارزش ۹۷ یورو، جایزه ارزان‌ترین بلیت را به خود اختصاص می‌دهد.

همچنین برنامه‌های وفاداری وجود دارد؛ باشگاه‌هایی مانند الچه به هواداران قدیمی خود پاداش می‌دهند و برای تمدید ۱۱۰ یورو دریافت می‌کنند، در حالی که عضویت‌های جدید می‌تواند تا ۱,۱۹۰ یورو هزینه داشته باشد. مالاگا نیز رویکرد مشابهی را دنبال می‌کند و هزینه‌های تمدید آن از ۱۹۵ تا ۶۰۵ یورو متغیر است که به مراتب ارزان‌تر از عضویت‌های جدید (بین ۲۳۴ تا ۷۲۶ یورو) است. در میان این طوفان قیمت‌ها، پیشنهادها برای کودکان مانند باشگاه راسینگ سانتاندر و برنامه‌های پیشرفته باشگاه‌هایی چون اوساسونا (۳۱۰ تا ۷۰۰ یورو)، سلتاویگو (۳۳۰ تا ۷۲۸ یورو) و آلاوس (۲۹۴ تا ۸۱۹ یورو) در تضاد آشکار با سکوت همیشگی رایو وایکانو قرار دارد که به سنت خود یعنی آخرین باشگاه لالیگا بودن در انتشار شرایط، وفادار مانده است. دپورتیوو لاکرونیا و رئال سوسیداد نیز وضعیت متفاوتی دارند؛ اگرچه آن‌ها کمپین‌های خود را آغاز کرده‌اند، اما بلیت‌های فصل هنوز برای فروش عمومی عرضه نشده‌اند.

قیمت بلیت‌های فصل اسپانیول از ۳۰۹ تا ۱,۳۳۸ یورو، سلتاویگو از ۳۳۰ تا ۷۲۸ یورو، بتیس از ۴۲۵ تا ۱,۳۳۰ یورو و سویا از ۶۵۴ تا ۱,۳۲۵ یورو متغیر است. بلیت‌های فصل اتلتیک بیلبائو بین ۶۰۰ تا ۱,۲۰۰ یورو ارزش‌گذاری شده و قیمت‌های ختافه نیز از ۲۵۰ تا ۴۰۰ یورو متغیر است.

این روندی است که پیش از این پس از دوران پاندمی کووید نیز دیده شده بود. پس از یک فصل با سکوهای خالی، بازگشت هواداران بسیار قدرتمندانه بود و حالا انتظار می‌رود این شدت و شور و حال روی سکوها همچنان تداوم داشته باشد.

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