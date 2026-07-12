فرانسه بازی با پاراگوئه را از تاریخ خود پاک کرد

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد جنجال‌های نبرد داغ فرانسه و پاراگوئه با سوت پایان مسابقه خاتمه نیافته است؛ حتی تبادل دیالوگ‌های تند میان کیلیان امباپه و سلسته آماریلا، سناتور پاراگوئه‌ای نیز پایان این ماجرا نبود. این حواشی همچنان ادامه دارد و حالا زمین بازی به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است. تیم ملی فرانسه در حساب‌های رسمی خود تصویری از عثمان دمبله و لامین یامال را منتشر کرد که به اولین دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی میان فرانسه و اسپانیا اشاره داشت. در پایین و مرکز این تصویر، فرانسوی‌ها ستاره‌هایی را به سبک «پیاده‌رو مشاهیر» گنجانده بودند که نمادی از مراحل حذفی طی‌شده توسط آن‌ها برای رسیدن به نیمه‌نهایی بود، اما یک ستاره در این میان ناپدید شده بود!

مسابقه فرانسه و اسپانیا در اولین ستاره این تصویر خودنمایی می‌کند، هرچند که نتیجه آن هنوز مشخص نیست. پشت سر آن، بازی مقابل مراکش قرار دارد که با پیروزی ۲ بر صفر فرانسه به پایان رسید و عقب‌تر از آن، نبرد با سوئد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی دیده می‌شود. ستاره مربوط به بازی سوئد بدون زوم کردن تقریباً غیرقابل تشخیص است، اما با بزرگ‌نمایی تصویر کاملاً نمایان می‌شود. با این حال، میان بازی مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر سوئد و یک‌چهارم نهایی مقابل مراکش، فرانسه یک بازی دیگر را هم برگزار کرده بود: همان نبرد جنجالی و پرحاشیه برابر پاراگوئه که با برتری ۱ بر صفر خروس‌ها به پایان رسید. به نظر می‌رسد فدراسیون فوتبال فرانسه هنگام انتشار پوستر مسیر صعود خود به نیمه‌نهایی و جدال با اسپانیا، این مسابقه را کاملاً فراموش کرده است!

وقتی فرانسوی‌ها از کابوس پاراگوئه فرار می‌کنند

این جزئیات کوچک موجی از بحث و گمانه‌زنی را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت، هرچند به دلیل نامشخص بودن صحنه، همه در نگاه اول متوجه آن نشدند. مسابقه مرحله یک‌هشتم نهایی میان فرانسه و پاراگوئه شاید سخت‌ترین و نفس‌گیرترین چالشی بود که «خروس‌ها» تا اینجای تورنمنت با آن دست‌وپنجه نرم کرده بودند. شاگردان دشان در مسابقه‌ای که در دقایق پایانی به یک جنگ تمام‌عیار و درگیری فیزیکی شدید تبدیل شد، تنها به لطف یک ضربه پنالتی موفق به فرار بزرگ و صعود شدند.

جنگ لفظی امباپه و سناتور پاراگوئه‌ای به فضای مجازی کشید

حذف این ستاره از پوستر رسمی فرانسوی‌ها، از دید هواداران آمریکای جنوبی یک بی‌احترامی بزرگ و عمدی تلقی شده است، به خصوص پس از درگیری لفظی شدیدی که ستاره و کاپیتان فرانسه، کیلیان امباپه، با یکی از مقامات بلندپایه سیاسی پاراگوئه داشت. حالا این اقدام رسانه‌ای خروس‌ها بنزینی بر آتش اختلافات قبلی ریخته و این شائبه را ایجاد کرده که فرانسوی‌ها تمایل دارند تاریک‌ترین و ناپلئونی‌ترین برد خود در این جام جهانی را به کل از حافظه تاریخی فوتبال پاک کنند. این حواشی قطعاً تمرکز اردوی فرانسه را پیش از فینال زودرس مقابل ماتادورها تحت تأثیر قرار خواهد داد.

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