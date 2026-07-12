به گزارش ایلنا، اسپانیا (تیم اول)، آرژانتین (تیم دوم)، فرانسه (تیم سوم) و انگلیس (تیم چهارم)، با صعود از گروه‌های خود به عنوان صدرنشین، راهی نیمه‌نهایی شدند. این اتفاق در حالی رقم خورد که فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶، تغییری در سازوکار قرعه‌کشی اعمال کرد و این چهار تیم را در چهار بخش (Quadrant) مجزا قرار داد تا از تقابل زودهنگام آن‌ها پیش از مرحله نیمه‌نهایی جلوگیری شود.

تضمینِ «تعادل رقابتی» توسط فیفا

فیفا هدف از این تغییر را ایجاد «تعادل رقابتی» و ترسیم دو مسیر مجزا برای رسیدن به نیمه‌نهایی عنوان کرده بود. بر این اساس، اسپانیا و آرژانتین تا پیش از فینال با هم روبه‌رو نمی‌شدند و مسیر برای انگلیس و فرانسه نیز به گونه‌ای طراحی شده بود که تنها در صورت صعود تمامی این تیم‌ها، در مرحله نیمه‌نهایی با اسپانیا یا آرژانتین مواجه شوند.

حالا جدول مسابقات به همان شکلی رقم خورده که فیفا پیش‌بینی می‌کرد؛ سه‌شنبه شب فرانسه به مصاف اسپانیا می‌رود و چهارشنبه نیز انگلیس و آرژانتین برای رسیدن به فینال با هم پیکار خواهند کرد. این رویکرد مشابه سیستم سیدبندی در مسابقات تنیس ویمبلدون و فرمت جدید لیگ قهرمانان اروپا است که در آن سیدهای برتر در دسته‌های زوج از هم جدا می‌شوند.

چرا فیفا این تغییر را ضروری دانست؟

در جام‌های جهانی ۳۲ تیمی، تیم‌های صدرنشین به طور طبیعی تا مرحله یک‌هشتم نهایی به یکدیگر برخورد نمی‌کردند. اما با افزایش تعداد تیم‌ها به ۴۸ عدد و افزوده شدن یک مرحله حذفی اضافه، احتمال تقابل زودهنگام غول‌های فوتبال جهان نه‌تنها ممکن، بلکه «تقریباً قطعی» شده بود.

به‌عنوان نمونه، در مرحله یک‌هشتم نهایی همین تورنمنت، شاهد تقابل‌هایی مانند آمریکا با بلژیک، انگلیس با مکزیک و سوئیس با کلمبیا بودیم. فیفا نگران بود که با تداوم این روند، تقابل‌های بزرگ و «ستاره‌محور» خیلی زودتر از موعد برگزار شوند و یکی از مدعیان اصلی پیش از مراحل حساس از دور رقابت‌ها کنار برود.

پایان سنت ناکامیِ بزرگان

نکته قابل‌توجه اینجاست که در ادوار گذشته، رنکینگ فیفا تضمین‌کننده موفقیت نبود. برای مثال در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲، تیم‌هایی نظیر بلژیک، آلمان، اسپانیا و ایتالیا با وجود قرار داشتن در میان چهار تیم برتر رنکینگ، حتی موفق به صعود از مرحله گروهی هم نشدند. در سایر دوره‌ها نیز از سال ۱۹۹۸ تاکنون، هرگز اتفاق نیفتاده بود که تمام چهار تیم صدرنشین رنکینگ تا مرحله نیمه‌نهایی پیش بیایند.

این در حالی است که سیستم مشابهی در جام باشگاه‌های جهان سال گذشته نیز به کار گرفته شد، اما در آن مسابقات تنها یکی از چهار سید اصلی (رئال مادرید) توانست به جمع چهار تیم پایانی راه یابد. با این حال، در جام جهانی ۲۰۲۶، تغییرات فیفا دقیقاً همان‌طور که برنامه‌ریزی شده بود، جواب داد و حالا فوتبال‌دوستان شاهد حضور چهار قدرت اول جهان در ایستگاه پایانی خواهند بود.

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